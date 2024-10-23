Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar" - Son Dakika
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Politika

Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"

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Ankara'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı. Alçak saldırıya siyasilerden tek tek tepki gelirken Selahattin Demirtaş'ta sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak "Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

23.10.2024 20:20
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğu resmiyet kazandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Alçak saldırıya ülkenin dört yanından ve dünyadan tepkiler yağarken Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi. Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden terör saldırısını kınadı.

Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı

Demirtaş "Ankara'daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz. Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız. Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı 'Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Ensari Alp:
    Arkandayız selo başkan barış yanlısı milyonlarca kişi arkanda 73 90 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    hepiniz tek tek sarı torbalara gireceksiniz 75 54 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ŞU DURUMDA PEŞİNDEN KOŞTUĞUNUZ ÖRGÜT SENİ VE ELEBAŞININ FİŞİNİ ÇEKMİŞ ÖRGÜT ARTIK ABD NİN ELİNDE SİZİN ÖRGÜTE SÖZ GEÇİRMENİZ YOK HÜKMÜNDEDİR BUNU ANLAYIN ARTIK 114 15 Yanıtla
  • ali veli:
    cezaevinde internet laptop cep telefonu falan serbestmi, 85 19 Yanıtla
  • Mirac Aslanoglu:
    bu nu yapan barışı ismayen ISRAIL ya da AMERIKA ama inadına silahlar bırakilsin daha fazla can gitmezsin turk kürt birlik olsun kimsenin gücü ülkeyi devirmeye yetmez nokta 92 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    düne kadar kinamiyordun ne oldu şimdi. 49 29 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    demirtaş zmn herkes bilirki böyle şeyler çok karşı bi başkandi ztn bunlar karşı çıktı için hapis atıldı 41 17 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    BURADAN BUGÜN HAİN TERÖR SALDIRISI SONUCU ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET MEKANLARI CENNET OLUR İNŞAALLAH YARALI KARDEŞLERİMİZE ALLAHTAN ŞİFA DİLERİM HEPİMİZ KARDEŞİZ TEK DEVLET TEK MİLLET TEK VATAN AYNI BAYRAK ALTINDA 100. YILLARA HEP BERABER HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ 43 1 Yanıtla
  • Said Demir:
    Aiktir 22 12 Yanıtla
  • DİPLOMALI BEKÇİ:
    Siyasi ve silahlı kanadın birbirinden çok keskin bir darbe ile ayrıldığını göreceğiz muhtemelen yakında. 17 2 Yanıtla
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