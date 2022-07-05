Demirtaş'tan hem partisine hem de muhalefete çağrı: Ortak adayla sahaya çıkılırsa seçim en az 80'e 20 kazanılır - Son Dakika
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Demirtaş'tan hem partisine hem de muhalefete çağrı: Ortak adayla sahaya çıkılırsa seçim en az 80'e 20 kazanılır

05.07.2022 08:11

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem muhalefete hem de kendi partisine çağrı yaparak "Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır" dedi.

Muhalefet partileri pazar gününü kongre ve toplantılarla geçirdi. HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi toplanırken, aynı gün öğle saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi'nde 'altılı masa'yı oluşturan siyasi partiler beşinci kez bir araya geldi. Kongrede HDP, muhalefet partilerine eleştiride bulunup "Kendi adayımızla girmeyi değerlendiririz" mesajını verdi.

CEZAEVİNDEN HEM PARTİSİNE HEM DE MUHALEFETE SESLENDİ

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden T24'e yazan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem partisi HDP'ye hem de muhalefete seslendi.

"MUHALEFET ALGILARA ÇOK MERKEZDEN YANIT VERMEK DURUMUNDA"

İktidarın olgularla değil algılarla siyaset yaptığını belirten Demirtaş, muhalefetin bu algıları kırması gerektiğine değindi. Demirtaş bu noktada 'ortaklaşmaya' vurgu yaptı: "Muhalefetin bu konuda bir dezavantajı var; AK Parti tek merkezden algı üretirken muhalefet bu algılara karşı çok merkezden yanıt vermek durumunda. Bu durumu aşacak ortak stratejiler üzerinde çalışılmalıdır. Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla saha çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır."

6'LI MASADA BULUNMAMALARI KONUSUNDA PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ

HDP'yle 'altılı masa'daki diğer partilerin yan yana gelememesine değinen Demirtaş, bunda kendi partisinin de sorumlu olduğu eleştirisini yaptı: "Evet, HDP baskılardan en büyük payı alan partidir. Kitlesi en çok horlanan, en çok zulüm gören partidir. HDP üzerinde büyük bir medya ambargosu var. Hakkındaki kapatma davası devam ediyor."

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Son Dakika Politika Demirtaş'tan hem partisine hem de muhalefete çağrı: Ortak adayla sahaya çıkılırsa seçim en az 80'e 20 kazanılır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş'tan hem partisine hem de muhalefete çağrı: Ortak adayla sahaya çıkılırsa seçim en az 80'e 20 kazanılır - Son Dakika
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