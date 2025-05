Demirtaş\'tan Önder\'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin

İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için bir mesaj paylaştı.

Demirtaş mesajında "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" ifadelerini kullandı.