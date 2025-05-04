Demirtaş'tan Önder'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin - Son Dakika
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Politika

Demirtaş'tan Önder'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin

Demirtaş\'tan Önder\'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün son yolculuğuna uğurlanan Sırrı Süreyya Önder için "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" paylaşımında bulundu.

04.05.2025 11:59
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İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için bir mesaj paylaştı.

Demirtaş mesajında "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan Önder'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin

Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Demirtaş'tan Önder'e veda mesajı: Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kuzeyli baba:
    burdan mhp li olarak tüm dem parti ailesine baş sağlığı diliyorum. Türkiyemiz bir evladını kaybetti Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Barış Huzur Mutluluk daha Mürevvef bir Türkiye için akpdemmhp elele güzel günlere. 67 24 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    kuzeyli baba bende bir demli olarak milliyetçi halkını ülkesini sevene selamlar saygılar sunuyorum 34 11 Yanıtla
  • 033248:
    Kendilerine MHP'li ve DEM'li diyen üstteki iki arkadaş aynı çizgiye gelmek için neden bir ölümü beklediniz? Bu memleketin 40 bin evladı ölürken nerdeydiniz? 11 2 Yanıtla
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