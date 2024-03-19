Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir depremzede arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Vatandaşa anahtarın teslim edildiği anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dairenizi gördünüz mü?" diye sordu. Depremzede ise "Şu an görmedik" dedi.
Çevreden yapılan uyarıların ardından depremzede vatandaş, konut maketini kastederek "Burayı gördük yani. Gördük çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.
Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl? 3+1 mi?" sorusuna vatandaş "3+1" yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplumun, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkün olduğunu belirtti.
AK Parti seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, Adıyaman'da yapılan çalışmaları anlattı. Depremlerde yıkılan yapıların yeniden yapıldığını belirten Işıkhan, her ay 20 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin AK Parti ile hızlı bir şekilde aksiyon alabildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ülkenin çok değiştiğini vurguladı.
Fransa'da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları, ülke genelinde maaşlarına zam talebiyle greve gitti. Öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu greve katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın İskenderun ilçesinde millet bahçesinin açılışına ve iftara katıldı. Özhaseki, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki millet bahçesinin açılışına iştirak etti ve burada İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan bilgi aldı. Daha sonra toplu iftar törenine katılan Özhaseki, millet bahçesinin açılış kurdelesi kesildiğinde hazır bulundu. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel de katıldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı. Meloni, harekatın bölgedeki siviller için feci sonuçlar doğurabileceğini belirtti ve insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yolları ve deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de yaptığı konuşmada çay fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini belirtti ve ÇAYKUR işçilerine kadro istediklerini söyledi.
31 Mart yerel seçimleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Bilecik'te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sorup alandakilerden "Var" yanıtını aldı. Bugün ise Artvin'de konuşan Özel, Antalya mitingindeki videonun montaj olduğunu iddia ederek Artvinlilere de aynı soruyu sordu. Artvinliler, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusuna "Var" yanıtını verince ortaya komik görüntüler çıktı.
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