Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog - Son Dakika
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Politika

Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog

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Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtarı teslim edilen bir vatandaşa "Dairenizi gördünüz mü?" diye sordu. Önce "Şu an görmedik" diyen depremzede vatandaş, yapılan uyarılar sonrası konut maketini kastederek "Burayı gördük yani. Gördük çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

19.03.2024 18:49  Güncelleme: 18:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir depremzede arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Vatandaşa anahtarın teslim edildiği anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dairenizi gördünüz mü?" diye sordu. Depremzede ise "Şu an görmedik" dedi.

"GÖRDÜK ÇOK GÜZEL"

Çevreden yapılan uyarıların ardından depremzede vatandaş, konut maketini kastederek "Burayı gördük yani. Gördük çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl? 3+1 mi?" sorusuna vatandaş "3+1" yanıtını verdi.

Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog
Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog - Son Dakika
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