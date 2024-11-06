Dervişoğlu\'ndan Bahçeli\'ye sert \'\'İmralı\'\' çıkışı!

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısını yinelemesine de değinen Dervişoğlu, sert sözler sarf etti.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin normalleşme ile ilgili sürece katılmayacağını söyledi. Bahçeli'ye yüklenen Dervişoğlu, "Yine çıktı Meclis kürsüsüne, sözünün arkasındaymış ve ısrarlıymış. Bebek katili, Meclis kürsüsünden konuşmalıymış. Sanki adam Aşağı Ayrancı'da oturuyor." dedi.

"İMRALI'DA GRUP TOPLANTISI YAPABİLİRSİN"

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir terör suçlusu, Meclis kürsüsünden nasıl konuşacak Sayın Devlet Bahçeli? Dilinin altında bir bakla vardı, onu çıkardı. Bütün amacının Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday ve cumhurbaşkanı olmasını teminden ibaret olduğu itiraf etti. Ben Sayın Devlet Bahçeli'yi çok iyi tanırım. Ben kendime bir ihtisas alanı yaratmayayım, bu millet de tanıyor. O bir şey söylediğinde, özneler ile yüklemlerin yeri karışır. Biz buna defalarca şahit olduk. Şimdi bana gerçekleri söyle, öbür baklayı bir çıkar da görelim. Sen Abdullah Öcalan denilen teröristbaşının TBMM'ye gelip konuşmasını mı istiyorsun, yoksa serbest bırakılmasını mı istiyorsun arkadaş? Yeni bir af planına kapı mı aralıyorsun? 'TBMM ile İmralı'nın ne farkı varmış' lafa bakar mısınız? 'İmralı, Türk toprağı değil miymiş?' İmralı, Türk toprağı olduğu için Türk düşmanı o müptezeli hapse tıktık, ölene kadar da orada kalacak. Ne söylediğinin bilincinde misin? Buradan bir kere daha sesleniyorum, sen istersen gidip İmralı'da grup toplantısı yapabilirsin, bu saatten sonra yakışır da."