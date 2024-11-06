Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert ''İmralı'' çıkışı! - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert ''İmralı'' çıkışı!

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısıyla ilgili sert konuştu. Dervişoğlu, ''Yine çıktı Meclis kürsüsüne, sözünün arkasındaymış ve ısrarlıymış. Bebek katili, Meclis kürsüsünden konuşmalıymış. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir terör suçlusu, Meclis kürsüsünden nasıl konuşacak Sayın Devlet Bahçeli? Dilinin altında bir bakla vardı, onu çıkardı.'' dedi.

06.11.2024 13:41  Güncelleme: 14:02
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısını yinelemesine de değinen Dervişoğlu, sert sözler sarf etti.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin normalleşme ile ilgili sürece katılmayacağını söyledi. Bahçeli'ye yüklenen Dervişoğlu, "Yine çıktı Meclis kürsüsüne, sözünün arkasındaymış ve ısrarlıymış. Bebek katili, Meclis kürsüsünden konuşmalıymış. Sanki adam Aşağı Ayrancı'da oturuyor." dedi.

"İMRALI'DA GRUP TOPLANTISI YAPABİLİRSİN"

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir terör suçlusu, Meclis kürsüsünden nasıl konuşacak Sayın Devlet Bahçeli? Dilinin altında bir bakla vardı, onu çıkardı. Bütün amacının Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday ve cumhurbaşkanı olmasını teminden ibaret olduğu itiraf etti. Ben Sayın Devlet Bahçeli'yi çok iyi tanırım. Ben kendime bir ihtisas alanı yaratmayayım, bu millet de tanıyor. O bir şey söylediğinde, özneler ile yüklemlerin yeri karışır. Biz buna defalarca şahit olduk. Şimdi bana gerçekleri söyle, öbür baklayı bir çıkar da görelim. Sen Abdullah Öcalan denilen teröristbaşının TBMM'ye gelip konuşmasını mı istiyorsun, yoksa serbest bırakılmasını mı istiyorsun arkadaş? Yeni bir af planına kapı mı aralıyorsun? 'TBMM ile İmralı'nın ne farkı varmış' lafa bakar mısınız? 'İmralı, Türk toprağı değil miymiş?' İmralı, Türk toprağı olduğu için Türk düşmanı o müptezeli hapse tıktık, ölene kadar da orada kalacak. Ne söylediğinin bilincinde misin? Buradan bir kere daha sesleniyorum, sen istersen gidip İmralı'da grup toplantısı yapabilirsin, bu saatten sonra yakışır da."

Dervişoğlu\'ndan Bahçeli\'ye sert \'\'İmralı\'\' çıkışı!

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Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert ''İmralı'' çıkışı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hursit Yavas:
    Yeni film sinemalarda ! Terörü biz bitirecegiz diyen bahçeli ve erdoğan :))) 4 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bı dervişin oğlu hala aynı yerde .. tek derdi gündem olmak reklam yapmak 2 2 Yanıtla
  • Serkan Başdoğan:
    Ayyaş yine içip gelmiş gecede büyük ihtimal zarda büyük kayıp vermiş bizde seni iyi tanıyoruz musalla ? 0 3 Yanıtla
  • Emir Konez:
    adam güncel konuları kapatıyor. hastanelerdeki bebek ölümleri,narin cinayeti bilmem ne. hepsi halı altına süpürüldü. 2 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    HEPİNİZ AYNISINIZ BIRAK BU AYAKLARI. 0 2 Yanıtla
  • Gürkan:
    Yarin gider elini sıkarsın senden de olmazzzzz... 1 0 Yanıtla
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