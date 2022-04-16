Destici: BBP seçimlere hazırdır - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimler için sahada olduklarını söyleyerek, "Halkımızla iç içeyiz ve meselelerini biliyoruz. Bundan sonra daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. BBP seçimlere hazırdır" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Ankara Konağı'nda gerçekleştirilen partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık yaptı. Daha sonra MKYK üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Destici, açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin 40 yıldır devam ettiğini söyledi. Destici, kahraman Mehmetçiğin hem sınır içerisinde hem de sınır dışında, Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere terör örgütlerine göz açtırmadan kahramanca mücadele verdiğini belirtti. Sınır içerisinde son 5- 6 yıldır terörün, tüm unsurlarına karşı topyekün verilen mücadele sonucu minilimize edildiğini ifade eden Destici, "Terörist sayısı düştü. Asla burada da rehavete kapılmamak gerekir. İçişleri Bakanlığımız, polisimiz, jandarmamız bu mücadeleyi kahramanca veriyor. Son yıllarda biliyorsunuz Eren operasyonlarıyla bu mücadele verildi. Bu operasyonların tamamlandığı bilgisi İçişleri Bakanlığımızca paylaşıldı ama ilkbahar dönemiyle 'Abluka' adıyla terörle mücadele kapsamında yurt içinde Bakanlığımıza bağlı özel harekat polislerimiz başta olmak üzere jandarmamız, güvenlik koruyucularımızla birlikte yeni Abluka operasyonlarının yapılacağını bildirdi. Ben şimdiden bu operasyonların terörle mücadelemize büyük katkı sağlayacağına olan inancımla başarılar diliyorum. BBP camiası ve alperenler, terörle mücadelede her şart ve zeminde devletinin, kahraman ordusunun, polisinin, jandarmanın, güvenlik koruyucusunun yanında durmuştur. Bundan sonra da yanlarında sonuna kadar dimdik duracağımızı bir kere daha ifade ediyorum" diye konuştu.

'DAHA SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Destici, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ama şu demek değildir. 'Seçimler 2023'te yapılacaktır, o zaman biz de 2023'te seçimlere hazırlanalım' demek değildir. BBP zaten sahadadır. Biz son 7- 8 ay içerisinde sadece ben 60'ın üzerinde vilayete gittim. Halkımızla iç içeyiz. Halkımızın meselelerini biliyoruz. Bundan sonra daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. BBP Genel Başkanı'ndan, Başkanlık Divanı'na, MKYK üyelerinden, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanları, kadın kollarımız, Alperen Ocaklarımız, Gençlik Teşkilatımız tam büyük birlik kadrosu olarak elbette ki seçimlere hazırdır. Partimiz bundan sonra da çalışmalarını, seçim sanki yarın ya da önümüzdeki hafta yapılacakmış gibi çalışmasında da devam edecektir. Ben inanıyorum ki milletimiz yine sağduyulu davranacak, istikrardan ve temsilden yana oy kullanacaktır. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek oy kullanacaktır. Bütün bu saydığımız değerleri kendisine öncelik yapan parti, ittifak da BBP, MHP, AK Parti'mizin oluşturduğu Cumhur İttifakı'dır."