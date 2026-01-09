Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir. - Son Dakika
Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.

09.01.2026 21:48
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de yaşananlarla ilgili, "Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." çıkışına zehir zemberek yanıt verdi. Destici, "Kürtleri temsil ettiğini zanneden bu vehimle Türkiye'yi bir düşman ülkeyle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri TBMM değildir." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalarla ilgili çıkışı, Ankara'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakırhan, " Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." dedi.

DESTİCİ'DEN BAKIRHAN'A SERT TEPKİ

Bakırhan'a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, zehir zemberek ifadeler kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ARTIĞININ YERİ TBMM DEĞİLDİR"

Destici şunları söyledi: "Kürtleri temsil ettiğini, Kürtler adına konuştuğunu zanneden, bu vehimle Türkiye'yi bir "düşman ülke"yle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.

Terör örgütünün, bir elemanını dağda veya şehirde görevlendirmesi, o kişinin niteliğini değiştirmez. Hiçbir gerekçeyle, artık hukukun sınırları da milletimizin sabrı da zorlanmamalıdır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Işıklı Ahmet Işıklı:
    Adamsın sayın Destici 13 6 Yanıtla
  • MeMento Mori MeMento Mori:
    kızını kaymaklı ballı mevkilere getiren küçük enişte konuştu yine :) 7 4 Yanıtla
  • Melik Boral Melik Boral:
    bu gevşekte kim oluryor 3 5 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.