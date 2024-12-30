Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın - Son Dakika
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Politika

Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın

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DEM Parti'nin İmralı ziyaretini sert sözlerle eleştiren Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Bu süreç başlamadan behemehâl sonlandırılmalı teröre, teröristlere ve onların uzantılarına meşruiyet kazandırılmamalıdır'' dedi.

30.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:38
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İmralı'da terör örgütü PKK'nın lideriyle yapılan görüşmeler ve sonrasında gündeme gelen gelişmelere sert tepki gösterdi. Destici, Demokratik Eylem Partisi'nin (DEM) İmralı görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamaların, terörist başının silah bırakma karşılığında bir dizi talepte bulunduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

İşte Destici'nin konuya ilişkin açıklaması;

"PKK nın siyasi uzantısı DEM'in İmralı'da terörist başını ziyaret ettikten sonra yapılan açıklama ve akabinde siyasi partileri ziyaret edeceklerini ifade etmeleri, İmralı canisinin silah bırakma çağrısı için bir takım taleplerde bulunduğunu ve şartlar öne sürdüğünü göstermektedir.

"BU SÜREÇ BAŞLAMADAN SONLANDIRILMALI"

Öncelikle bu yeni bir pazarlık süreci demektir ve kesinlikle kabul edilemez. Bu vesileyle bir kez daha niyetlerinin halis olmadığı da bölücülükten vazgeçmedikleri de açığa çıkmıştır. Bazı köşe yazarlarının işi daha ileri bir noktaya taşıyarak 'Madem Sednaya Hapishanesindekiler serbest bırakıldı, Silivri ve Edirne'dekiler de serbest bırakılsın' türünden şımarıklıkları, konunun nereye evrilebileceğinin işaretleridir. Bu sebeple bu süreç başlamadan behemehâl sonlandırılmalı teröre, teröristlere ve onların uzantılarına meşruiyet kazandırılmamalıdır.

"YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ..."

PKK; 40 yılı aşan süre devam eden ihaneti süresinde, küresel emperyalist güçlerden aldığı sınırsız desteğe ve Türkiye'nin terörle mücadeleyle ilgili yaptığı sayısız yanlışa rağmen can çekişiyor. Yeni bir 'Çözüm Süreci', terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır.

"BİR ÇİVİ BİLE SÖKEMEYECEKLERİ İFADE EDİLMELİDİR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herkese söyleyecek sözü ve yetecek gücü vardır. Türkiye Cumhuriyeti, PKK'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir çivi bile sökemeyeceği, baş kaldıranların başının koparılacağı; ABD'ye, sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurdurmayacağı, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir operasyonu gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, bu amaç için terörü yöntem olarak kullanmaktan vazgeçmezse bunun bedelini ödeyeceği; Irak ve Suriye'ye, sınırları içindeki PKK unsurlarıyla mücadele etmezlerse o terör artıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yok edeceği; içimizdeki terör unsurlarına ise hukuku uygulayacağını açıkça ifade etmelidir."

Destici\'den \'\'DEM-İmralı\'\' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın

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Son Dakika Politika Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Murat:
    Sayın Destici eğer gerçekten Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşi isen derhal bu gruptan ayrıldığını açıkla.!! işte o zaman gerçekten samimi olduğunu anlarız. 79 9 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bu adım atan senin ortakların oldu 69 9 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    destici derhal cumhur ittifakını terk et. senin yerini dem’e verdiler çünkü. 65 11 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    STAJ yasası GİBİ rüzgar YAPİYO l 0 0
  • Galatasaray 1905:
    destici senin bu ülkeye ne faydan var insanlara ne gibi faydan var yeter artık analar ağlamasın inşallah 2025 barışçıl güzel bir Türkiye için bekliyoruz akan kanlar dursun 52 19 Yanıtla
  • osman şahin:
    Destici bu ülkeye barışın gelmesini istemez ümüt Özdağ müsavat dervişoğlu milliyetçilik ayak oyunları ile kaosun gözyaşının devamını istiyorlar 34 33 Yanıtla
    Ali murat Çetinkaya:
    Osman şahin Bahçeli de istemez bahçeli yine bir masa kuracak oyuncularda hazır degme keyiflerine 0 0
  • İhsan Terler:
    Destici paşam sen koyun yetiştir, bu saatten sonra rahmetli Ozan Arif'in söylemleri bir bir ortaya çıkıyor adam biliyormuş demekki. 46 7 Yanıtla
  • burhan null:
    mahalle muhtarı kadar oyu olmayan k.r.stede konuşuyor. 33 14 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    kızını meclisten çıkarırmısın % 0000000000-1 38 4 Yanıtla
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