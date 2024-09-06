Destici'den işçi eksikliğine ''sığınmacı'' çözümü - Son Dakika
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Politika

Destici'den işçi eksikliğine ''sığınmacı'' çözümü

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Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Türkiye'deki işçi eksiğinin sığınmacılardan karşılanabileceğini söyledi. 1950-1960'larda Almanya'nın Türkiye'den ve diğer Avrupa ülkelerinden iş göçü gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Biz de aynı şekilde ihtiyacımız varsa sığınmacılardan bu desteği alabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

06.09.2024 14:48  Güncelleme: 15:04
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Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamidiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda konuşan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, yeni neslin tarım ve hayvancılığa ilgi göstermediğini, arazi ve hayvan sahiplerinin yabancı işçi aramak zorunda kaldığını belirtti. Dikkat çeken tespitlerde ve önerilerde bulunan Destici, "Sığınmacılarla ilgili, düzensiz göç, mülteciler, bunların insani ve İslami şartlarla, hukukuna uygun olarak geri gönderilmesini hep dile getirdik. Hatta ilk gelirken birtakım tekliflerimiz olmuştu. Ama bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa alabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bir köylü çocuğu ve çiftçilikle uğraşan biri olduğunu vurgulayan Destici, geçmişte Almanya'nın işçi ihtiyacının Türkiye'den karşıladığına dikkat çekerek ülkedeki işçi eksiğinin başka ülkelerden karşılaması gerektiğini belirtti.

"ÜRETİM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Çiftçilerin karşılaştığı zorluklara yakından şahit olduğunu belirten Destici, "Eğer üretimi kendiniz yapmıyorsanız, paranız olsa bile dışarıdan temin edemezsiniz. Tıpkı savunma sanayisinde yaşadığımız gibi. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında gördük, bomba bile vermediler, uçaklarımızın mühimmatı tükendi. Bu nedenle kendi üretimimizi yapmak zorundayız ve şu anda da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde parayla bile aşı ve ilaç bulmanın ne kadar zor olduğuna dikkat çeken Destici, "Kendi kendinize yetebilecek kadar üretim yapmak en azından bir zorunluluktur." diye ekledi. Destici, üçüncü önemli unsurun ise gıda olduğuna dikkati çekti.

Son dönemlerde tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttığının da bir gerçek olduğunu vurgulayan Destici, bu desteklerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi. Destici, çiftçinin ve üretim yapanların kullandığı mazottan özel tüketim vergisi alınmaması, tarıma ve hayvancılığa yapılan desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE EMEK İŞÇİSİ PROBLEMİ VAR"

Destici, çiftçinin ve üretenin desteklenmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Çoban meselesi, emek işçisi problemimiz var. Karadeniz'de fındık toplayanlar da işçi ücretlerinin çok yüksekliğinden şikayetçi. Burada pancar söktürenler de soğan söktürenler de aynı. Önceden işçi gideri diye bir kalem yoktu çünkü her aile kendi işini görürdü. Kendi tarlasını eker, biçimini yapar ve kendi pancarını sökerdi. Ama bugün öyle değil, işçi maliyetleri çok yüksek bir seviyede. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Çoban ihtiyacıyla ilgili biz de sığınmacılarla ilgili, düzensiz göç, mülteciler, bunların insani ve İslami şartlarla, hukukuna uygun olarak geri gönderilmesini hep dile getirdik. Hatta ilk gelirken birtakım tekliflerimiz olmuştu. Ama bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa bunları alabilmeliyiz. Bu konuda hükümetin çalışmaları var, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bizi ziyaret ettiğinde bu konu da gündemimizdeydi. Dolayısıyla devletimizin, bakanlıklarımızın, hükümetin bu konuda bir çalışması var. Talep karşılamak için talep alınacak daha sonra o talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek. Nerede çalışacağı belli olacak, sadece orada çalışabilecek. Oranın dışına çıkmayacak, hepsi süreli olacak bunlarla ilgili çalışmalar var."

Destici\'den işçi eksikliğine \'\'sığınmacı\'\' çözümü

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Son Dakika Politika Destici'den işçi eksikliğine ''sığınmacı'' çözümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Emre Bey: Mustafa Destici adamdır. 8 176 Yanıtla
    Emre Bey: Beğenmeyenlere inat Mustafa destici candır. 0 0 Serkan ergezer : Ülke elden gidiyor 0 0 Erol MARASLI: Rahmetli Muhsin başkanın mirasını yiyor. 0 0
  • Bbayraktar: Ve bu adam millet vekili. Yani milletin vekili olsun diye oy aldı… 142 8 Yanıtla
    Ali Erdi: yanlış olan ne 0 0 Timbakunda Kwami: ne bekliyordun arkadaş. işçi yoksa uzayda uzaylımı getirilsin. Batıda da bu işler böyle işliyor. daha iyi bir fikrin varsa lütfen soylede bizde bilelim 0 0
  • Huseyın bozkırlı: Sn destici herkes sizin çocuğunuz kadar şanslı değil 116 8 Yanıtla
  • Tazmanya: Danayı dolabada koyalım mı 119 5 Yanıtla
  • Murat denizli: koye muhtar olmayacak adami vekil yaparsan boyle olur iste ulke. 111 4 Yanıtla
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