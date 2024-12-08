Destici'den Suriye açıklaması: Türkiye, kontrolündeki bölgelerden geri adım atmamalı - Son Dakika
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Politika

Destici'den Suriye açıklaması: Türkiye, kontrolündeki bölgelerden geri adım atmamalı

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BBP Lideri Mustafa Destici, Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybetmesi hakkında, "Türkiye kontrolündeki bölgelerden asla bir adım bile geri adım atmamalıdır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye, PKK-YPG-PYD'ye herhangi bir bölge verdirtmemeli ve Türkmen gruplar başta olmak üzere, bugüne kadar Suriye'de birlikte yol yürüdüğü gruplara sonuna kadar sahip çıkmalıdır." dedi.

08.12.2024 12:37  Güncelleme: 13:06
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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle Beşar Esad rejimi kontrolü kaybetti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Türkiye'nin sınırında yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Orta Doğu'da hiçbir gelişmenin plansız gerçekleşmeyeceğini ifade eden Destici, "Belli oldu ki Suriye'de büyük ihtimalle rejim düşüyor." dedi.

"TÜRKİYE KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDEN GERİ ADIM ATMAMALI"

Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerden bir adım bile geri atmaması ve ne pahasına olursa olsun PKK-YPG-PYD'ye herhangi bir bölge verilmemesi gerektiğini ifade eden Destici, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da hiçbir gelişme "plansız" ve "projesiz" gerçekleşmez. Planı ve projeyi ise gerçek oyun kurucular yapar. Tıpkı çocukluğumuzda "topun sahibinin istekleri"nin istikametinde oynanan mahalle maçları gibi. Bu haseple; belli oldu ki, Suriye'de büyük ihtimalle rejim düşüyor. Bu aşamada, Türkiye kontrolündeki bölgelerden asla bir adım bile geri adım atmamalıdır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye, PKK-YPG-PYD'ye herhangi bir bölge verdirtmemeli ve Türkmen gruplar başta olmak üzere, bugüne kadar Suriye'de birlikte yol yürüdüğü gruplara sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Bölgedeki Türkmen nüfusu mutlaka koruma altına alınmalıdır. Hatay başta olmak üzere, güney sınırlarımız her türlü dış müdahalelere kapalı hale getirilmelidir. En üst düzeyde sağlanacak güvenlikle sınırlarımızın her iki tarafı muhafaza edilmelidir."

Destici\'den Suriye açıklaması: Türkiye, kontrolündeki bölgelerden geri adım atmamalı

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Son Dakika Politika Destici'den Suriye açıklaması: Türkiye, kontrolündeki bölgelerden geri adım atmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • vasfi demir:
    kim bu yarma) ha şu 1340 oy alan dalkavuk değilmi))) 20 18 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    bana göre sağ kesimin vasat baskani 13 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU BINDE W YE SORAN OLDUMU 11 6 Yanıtla
  • Taner Koç:
    ŞİMDİYE KADAR KONUŞTUKLARININ İÇİNDE TEK HAK VERDİĞİM DURUM BU 11 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Tamam.Olur.Okey.Tabi ki.Aynen.Bşz düşğnemedik,iyi ki söyledin.Sen ne söylesen tersini yapıyorlar.İstersen bi sus. 7 1 Yanıtla
  • TARIK null:
    fırsattan istifade ederek konuşuyor 7 1 Yanıtla
  • Aslan Arslan:
    üçkağıtçı orda kızınada zemin hazırlayacak.boş adam 5 1 Yanıtla
  • k K:
    Suriye'nin bu duruma gelmesinin 1. Aktörlerinde birisi değil misiniz? PKK'ye özerk bir bölge vermeye suriyeyi parçalatmakla vermiş olmadınızmı?. 5 milyon suriyeliyi başımıza Bela etiniz.. hani ba?ka bir ülkenin topragında güzünüz yoktu? 4 1 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Zaten 30 km'lik kontrollü bölge oluşturduktan sonra tüm sığınmacıları orada tutmaığımızdan ülke olarak hayatımızın en büyük yanlışını yaptık...Onları o kontrollü bölgede tutup tüm Avrupa ülkelerinin maddi ve manevi sorumluluğunda orada konuşlanacaktı hepsi...İnşallah hepsi yurtlarına döner ve buda bize ders olur... 3 1 Yanıtla
  • Semih Öz:
    Ok. 1 2 Yanıtla
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