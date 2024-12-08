Destici\'den Suriye açıklaması: Türkiye, kontrolündeki bölgelerden geri adım atmamalı

Politika

Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle Beşar Esad rejimi kontrolü kaybetti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Türkiye'nin sınırında yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Orta Doğu'da hiçbir gelişmenin plansız gerçekleşmeyeceğini ifade eden Destici, "Belli oldu ki Suriye'de büyük ihtimalle rejim düşüyor." dedi.

"TÜRKİYE KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDEN GERİ ADIM ATMAMALI"

Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerden bir adım bile geri atmaması ve ne pahasına olursa olsun PKK-YPG-PYD'ye herhangi bir bölge verilmemesi gerektiğini ifade eden Destici, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da hiçbir gelişme "plansız" ve "projesiz" gerçekleşmez. Planı ve projeyi ise gerçek oyun kurucular yapar. Tıpkı çocukluğumuzda "topun sahibinin istekleri"nin istikametinde oynanan mahalle maçları gibi. Bu haseple; belli oldu ki, Suriye'de büyük ihtimalle rejim düşüyor. Bu aşamada, Türkiye kontrolündeki bölgelerden asla bir adım bile geri adım atmamalıdır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye, PKK-YPG-PYD'ye herhangi bir bölge verdirtmemeli ve Türkmen gruplar başta olmak üzere, bugüne kadar Suriye'de birlikte yol yürüdüğü gruplara sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Bölgedeki Türkmen nüfusu mutlaka koruma altına alınmalıdır. Hatay başta olmak üzere, güney sınırlarımız her türlü dış müdahalelere kapalı hale getirilmelidir. En üst düzeyde sağlanacak güvenlikle sınırlarımızın her iki tarafı muhafaza edilmelidir."