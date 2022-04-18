Destici'den tartışma yaratan sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok - Son Dakika
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Destici'den tartışma yaratan sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok

18.04.2022 11:03

Türkiye'nin mülteci sorunu hakkında değerlendirmeler bulunan BBP lideri Mustafa Destici, "Konya'da ekonomi profesörleriyle sahura kadar konuştuk. Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, mültecilerle ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"TÜRKİYE'YE EKONOMİK BİR FATURASI YOK"

Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturasının olmadığını belirten Destici, "Çok yanlış bir algı oluşturuluyor. Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok. Konya'da ekonomi profesörleriyle sahura kadar konuştuk, değerlendirdik. Orada da söylendi, bunun ekonomik olarak Türkiye'ye bir faturası yok ancak kriz çıkarmak isteyenler bunları daha sonra koz olarak kullanılabilir" dedi.

"BUNLARIN SOKAKTA ÇATIŞTIRILMASI PLANLANIYOR"

Açıklamasının devamında sokakta mülteciler ile bir çatışma ortamı hazırlamaya çalışanların olduğunu ifade eden Destici, "Bir taraftan göçmenler üzerinden Suriye Arap milliyetçiliği yükseltilirken, diğer taraftan bizim Türk milliyetçiliği ile hiç alakası olmayan şovanist dalga yükseltiliyor. Sonra da bunların sokakta çatıştırılması planlanıyor olabilir. Bu Türkiye için ileride bir tehdittir. Bugünkü yönetim buna müsaade etmez, etmemiştir. Bu yönetim döneminde bunu kimse başaramaz" şeklinde konuştu.

Destici'den tartışma yaratan sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
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Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Destici'den tartışma yaratan sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok - Son Dakika
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