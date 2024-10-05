BBP'den vahşi cinayetlere karşı idam talebi - Son Dakika
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Politika

BBP'den vahşi cinayetlere karşı idam talebi

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, devletin hiçbir zaman çaresiz olmayacağını belirtti. İstanbul Fatih'te yaşanan vahşetteki gibi suçlar karşısında idam talebinde bulundu.

05.10.2024 16:16
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "uzun bir süredir, maalesef, ülkemizin bütününde infiale neden olacak ölçüde korkunç, vahşice cinayetlere, adli vakalara şahit oluyoruz." dedi.

"SERT VE KARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLMELİ"

İstanbul Fatih'te yaşanan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici şöyle konuştu: Son olarak, bugün, İstanbul Fatih'te yaşanan insanlık dışı cinayetlerin, benzer suç olaylarındaki ciddi artış konusunda, adalet ve güvenlik sistemimizde yeni tedbirler almamız zaruretini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Öncelikle, ruhsatsız silah kullanımı, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik denetimler artmalı, sokak çeteleri ve mafya tipi oluşumlarla daha sert ve kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir."

CEZA VE İNFAZ SİSTEMİ

"Devletine, yasalara ve yaşadığı topluma saygılı vatandaşlarımız, trafikte, sokakta, sosyal alanlarda, bir güvenlik endişesi yaşamamalı, devlet vatandaşlarının güvenliğini sağlamalıdır." Diyen Destici, "Geçmişi yıllara yayılan süreçte, çok sayıda vaka sonrasında ve yine sayısız kez, ceza ve infaz sistemimizde değişiklik yapmak zorunda olduğumuz gerçeğini dile getirdik."

TAHLİYESİZ MÜEBBET HAPİS VE İDAM

"Yine çok sayıda örnekte, faillerin, birini bile işledikleri takdirde toplumdan tecrit edilmelerini gerektiren onlarca suç işlemiş olduklarını gördük. Tekrar ediyorum: Kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda, terör, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlanma ile ilgili konularda cezalar artırılmalıdır. Güvenlik güçlerimizin suça müdahale etmeleriyle ilgili mevzuat revize edilmelidir. Hukuk sistemimizde, özellikle katalog suçlar olarak adlandırılan alanlarla ilgili infaz sistemi değiştirilmeli, ceza sistemimize muhakkak tahliyesiz müebbet hapis dahil olmalıdır. Kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, toplumda infiale neden olan vahşice işlenmiş cinayetler ve terör örgütlerinin işlediği cinayetlerle ilgili, muhakkak, idam cezası geri getirilmelidir."

MİLLETE KARŞI GÖREVDİR

"Devlet çaresiz olmaz, olamaz. Milletimizin güvenliğini sağlamak, devletin öncelikli, belki de ilk görevidir. Bu gerçekten hareketle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, konuyu gündemine alıp, bu problemleri çözüme kavuşturmalıdır. Bu, milletin temsilcilerinin, milletimize karşı görevidir."

"GEÇMİŞ OLSUN BOSNA HERSEK"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici son olarak, "Kardeş ve dost ülke, Bosna-Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen yoğun yağışların ve neticesinde toprak kaymasının sebep olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyduk. Şahsım ve Büyük Birlik Camiası olarak, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, Bosna-Hersek halkına, Boşnak kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimle başsağlığı ve sabır diliyorum."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

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