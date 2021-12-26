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Destici: "Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi" - Son Dakika

Destici: "Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi"

26.12.2021 23:00

Destici: "Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi" BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Üreticide limon 1 veya 1,5 lira Ankara'da markette 8-10 lira ya da burada 2 lira olan mandalina, portakal, orada 8 lira 10 lira" "Aradaki simsarlar maalesef ki maalesef çok...

Destici: "Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

"Üreticide limon 1 veya 1,5 lira Ankara'da markette 8-10 lira ya da burada 2 lira olan mandalina, portakal, orada 8 lira 10 lira"

"Aradaki simsarlar maalesef ki maalesef çok fahiş fiyatlar kazanıyorlar"

"Acaba 645 trilyonun 5 siyasi partinin kasasına girmesi doğru mudur? Hadi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener almayın bu sene bunu hazinede bırakın"

"Birisinin keyif için taşıdığı köpek geliyor sizin çocuğunuzu parçalıyor. Sanki saldırıya uğrayan kız çocuğu değilmiş gibi site yönetimi kamuoyuna yansıdı diye babasını işten çıkartıyor"

"Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanımızın olaydan haberi olması ve onun girişimleriyle şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacak"

MERSİN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Üretici, tüketici mağdur ediliyor aradaki simsarlar maalesef ki maalesef çok fahiş fiyatlar kazanıyorlar. Onun için bu engellenmeli asıl üretici kazanmalı, tüketici uygun fiyattan pazardan ya da marketten Türkiye'de yetişen ürünü alabilmelidir. Şimdi döviz düştü, 18 liradan 10 lira bantlarına geldi. Ama 18 lira olan bir ürün henüz daha fiyatı 10 liraya, 11 liraya gelmedi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin'in Erdemli ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan Destici, üretici ile satıcı arasındaki aracılar ve marketlerdeki fahiş fiyatlara dikkat çektiği konuşmasında, muhalefeti de eleştirerek, devletten aldıkları seçim yardımını bırakmalarını isterken, Gaziantep'teki pitbull saldırısına da değindi.

"Simsarlar çok fahiş fiyatlar kazanıyorlar"

Erdemli'de üreticide limonun 1 veya 1,5 liraya satıldığını anımsatan BBP Genel Başkanı Destici, "Ankara'da markette 8-10 lira ya da burada 2 lira olan mandalina, portakal, orada 8 lira 10 lira. Bunlara da mutlaka bir çözüm bulunması lazım. Burada üretici, tüketici mağdur ediliyor aradaki simsarlar maalesef ki maalesef çok fahiş fiyatlar kazanıyorlar. Onun için bu engellenmeli asıl üretici kazanmalı, tüketici uygun fiyattan pazardan ya da marketten Türkiye'de yetişen ürünü alabilmelidir. Döviz yükseldi, fiyatlar da ona orantılı olarak yükseldi. Şimdi döviz düştü, 18 liradan 10 lira bantlarına geldi. Ama 18 lira olan bir ürün henüz daha fiyatı 10 liraya, 11 liraya gelmedi. O zaman gerekçe olarak neyi söylüyorlardı, dövizdeki yükselişi söylüyorlardı. O zaman döviz düştü ise o fiyatların da aynı oranda düşmesi lazım. Henüz bunu göremiyoruz. Hafif bir düşüş var ama istenilen seviyede değil" ifadelerini kullandı.

5 büyük markete fahiş fiyatla ürün sattıkları ve gerekli indirimleri yapmadıkları için ceza kesildiğine de değinen Destici, "Gerekiyorsa bu cezalar daha da arttırılmalı ve vurgunun karaborsacılığın, fırsatçılığın mutlaka önüne geçilmeli vatandaşımız vurgunculara fırsatçılara ezdirilmemelidir" dedi.

"Kılıçdaroğlu ve Akşener bu dertlerin hiçbirine çare olamazlar"

Çekilen ekonomik sıkıntı ve vatandaşın boğuştuğu pahalılığa dikkat çeken Destici, "Acaba 645 trilyonun 5 siyasi partinin kasasına girmesi doğru mudur? Hadi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener almayın bu sene bunu hazinede bırakın. O tablet alamadığını iddia ettiğiniz çocuklara tablet alınsın onlarla. Çiftçimize dağıtılsın. Kendi cebinizden vereceğiniz para da değil. Devletin verdiği para, devletin verdiği paradan dahi fedakarlık yapamayanlar, bu kendilerine söylendiğinde kulaklarını kapatanlar samimi değildir, bu dertlerin hiçbirine çare olamazlar" diye konuştu.

"Birisinin keyif için taşıdığı köpek geliyor sizin çocuğunuzu parçalıyor"

Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısına da değinen Destici, "Bir kız çocuğumuzu pitbull köpeği parçaladı adeta. Gerçekten ne kadar üzüntü verici bir şey. Birisinin keyif için taşıdığı köpek geliyor sizin çocuğunuzu parçalıyor. Topumun içinde nasıl böyle insanlar yetişti. Sanki saldırıya uğrayan kız çocuğu değilmiş gibi site yönetimi kamuoyuna yansıdı diye babasını işten çıkartıyor. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanımızın olaydan haberi olması ve onun girişimleriyle şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacak. Ama bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Toplumumuzun öncelikle bu insanı değerlere, kültürümüze ve inancımıza sahip çıkmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Destici: Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi
Destici: Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi
Destici: Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ankara, Döviz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici: 'Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destici: "Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi" - Son Dakika
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