Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur - Son Dakika
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Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

16.03.2022 13:27
Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim barajı olmamalı oluyorsa da yüzde 3 olur.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim barajı olmamalı oluyorsa da yüzde 3 olur. 10'dan 7'ye inmesi bir şey midir? Evet bir şeydir; ama yeterli değildir" dedi.

Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisine ilişkin "Kapalı yapılan toplantılarda, Kemal Bey'in görüşme yaptığı kişiler tarafından, toplantıya dair paylaşılan ayrıntılar, toplumun pek çok kesiminden, bizce 'haklı' tepkiler aldı. Ülke güvenliğine ve anayasal düzene yönelmiş bir tehdidin söz konusu olduğu zeminlerde, kapalı toplantılar, istismara en açık ortamlardır. Özellikle, toplantıdaki muhataplarının, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de yaşananları ABD'nin Kızılderililere yaptığı soykırıma benzettiğine dair açıklamalarının, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir an önce yalanlanması ve kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'YETERLİ DEĞİLDİR'Destici, AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile TBMM'ye sunulan seçim yasası teklifine ilişkin sorular üzerine, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini yeterli bulmadığını belirtti. Destici, "Baraj olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur. 10'dan 7'ye inmesi bir şey midir? Evet bir şeydir; ama yeterli değildir. BBP cumhur ittifakının birleşenidir. Önceliğimiz ittifaktır. Seçimleri kazanması için çalışacağız. Önümüzdeki seçimlerle ilgili BBP kendi adaylarıyla seçime katılacaktır" ifadelerini kullandı.'KALICI OLMALARINI DOĞRU BULMAYIZ'Destici, Suriyeli göçmenlerle ilgili soru üzerine de, "Zorda kalana kapımızı açarız, besleriz; ama savaş sona erdiğinde arzumuz insani ve uluslararası hukuk çerçevesinde Suriyelilerin, Afganların ülkelerine sağsalim dönmelerini sağlamaktır. Kalıcı hale gelmelerini doğru bulamayız" dedi.


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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu: Gideceklerini çok iyi biliyorlar Kılıçdaroğlu: Gideceklerini çok iyi biliyorlar

Büyük Birlik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Destici, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur - Son Dakika


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