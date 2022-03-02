Destici, Tokat'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Destici, Tokat'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması

02.03.2022 16:50
Destici, Tokat'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Yapılması gereken Rusya'nın tamamen saldırdığı topraklardan, işgal ya da ilhak ettiği topraklardan çekilmesi ve kendi sınırlarına dönmesidir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Yapılması gereken Rusya'nın tamamen saldırdığı topraklardan, işgal ya da ilhak ettiği topraklardan çekilmesi ve kendi sınırlarına dönmesidir. Bizim Türkiye olarak duruşumuz net. Aynı netlikte devam etmeli." dedi.

Destici, Tokat'ın Turhal ilçesinde parti binası açılışının ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa işaret eden Destici, Türkiye'de turizm sektörünün bu yöndeki endişelerine dikkati çekti. Türkiye'nin iki ülkeden de yoğun şekilde turist ağırladığına işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"Savaş uzarsa gelmedikleri takdirde yine turizmde beklediğimiz geliri belki de edemeyeceğiz. Onun da bir maliyeti olacak. Ama tabii ki düşüncemiz, beklentimiz, isteğimiz bu savaşın bir an önce sona erdirilmesi, barışın tesis edilmesi. Bugün de ikincisi gerçekleştirilecek olan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanarak ateşkes ilan edilmesi ve daha sonra barışın sağlanması gerekiyor. Arzumuz, isteğimiz, Rusya tamamen saldırdığı ilhak ettiği topraklardan çekilmeli. Başta Kırım olmak üzere, Kırım'dan çekilmeli, Donbas bölgesinden çekilmeli. Kiev başta olmak üzere Odessa, Harkiv, tüm buralardan çekilmeli. Ukrayna topraklarını Ukraynalılara, Kırım topraklarını da Kırım Türklüğüne bırakması gerekiyor. Bu işin sonunun böyle bitmesini arzu ediyoruz."

"Rusya'nın işgali ve saldırısını tanımıyoruz"

Hiçbir mazeretin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını meşrulaştıramayacağını dile getiren Destici, "Şimdi bakıyorum, bizim ülkemi içinde de maalesef Rusya'nın saldırısını meşrulaştırmaya ya da hafif göstermeye ya da 'Rusya'nın haklı olduğu taraflar var' gibisinden birtakım sözler duyuyoruz, birtakım açıklamalar duyuyoruz. Bunlar bir nevi Rusya'nın propagandasını yapıyorlar. Bunları kabul edilebilir bulmuyoruz. Yapılması gereken Rusya'nın tamamen saldırdığı topraklardan işgal ya da ilhak ettiği topraklardan çekilmesi ve kendi sınırlarına dönmesidir. Bizim Türkiye olarak duruşumuz net. Aynı netlikte devam etmeli. Rusya'nın işgali ve saldırısını tanımıyoruz. Bu saldırıların derhal durması lazım. Özellikle masum, sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıları daha şiddetli bir şekilde kınıyoruz ve lanetliyoruz." diye konuştu.

"HDP'nin PKK'nın bir partisi olduğunu bilmeyen var mı?"

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Destici, devlet düşmanları, millet düşmanları, terör örgütleri ve terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla hiç kimsenin işbirliği yapamayacağını belirtti. Destici, şunları kaydetti:

"Eğer bunu yapıyorsa, eğer bunu yapmışsa o zaman demek ki 'Onun devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ya da milletin istiklali ve istikbali gibi bir önceliği yok' deriz. En hafifi ile bunu söylüyoruz. HDP'nin PKK'nın bir partisi olduğunu bilmeyen var mı? Allah aşkına. Sokaktaki çocuğa sorsanız, 'HDP kimin partisi " deseniz, 'PKK'nın partisi, terör örgütünün partisi' der. Sokaktaki çocuk biliyor. Sağır sultan duymuş, herkes biliyor. Buradaki Turhallı kardeşlerim biliyor da bu Millet İttifakı'nı oluşturan partiler başta CHP olmak üzere bunu bilmiyor mu' Niye hala iş birliğine devam ediyorlar. Niye hala güç birliğine davam ediyorlar. Niye?"

Destici, Tokat'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması
Destici, Tokat'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması
Destici, Tokat'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması

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Ukrayna, İşgal, Tokat, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Destici, Tokat'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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