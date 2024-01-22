DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, THY\'nin Planet Eğlence Sistemi\'nde Mersin\'e yer verilmemesini sorguladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Türk Hava Yolları'nın Planet Eğlence Sistemi'nin Türkiye tanıtım menüsünde Mersin iline neden yer verilmediğini sordu. Vekil Ekmen, sorusunun yanı sıra Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye bilgi notugönderdi.

"ÜLKEMİZİN MÜSTESNA ŞEHRİ"

Ekmen, Mersin'in tarihi ve turistik potansiyelini şu sözlerle ifade etti: "Mersin, birçok özelliğiyle sıra dışı bir şehirdir: Farklı dinler, çeşitli etnisiteler ve antik mirası açısından bir inanç, kültür ve tarih şehridir. 321 kilometrelik sahili ile Türkiye'nin en uzun sahiline sahip şehridir. Yörük kültürünü deneyimleme fırsatı sunan eşsiz bir yayla turizmi potansiyeline sahiptir. Gastronomi turizmine elverişli mutfağı ve damak tadıyla ayrı bir zenginliğe sahiptir. Çeşitli adrenalin sporlarına uygun mekanlara sahip bir şehirdir. Ayrıca nüfus ve işgücü potansiyeli bakımından önde gelen bir büyükşehirdir. Özetle Mersin; limanı, sahilleri, yaylaları, zengin mutfağı, aktiviteleri, işgücü potansiyeli, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin müstesna bir şehridir."

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Planet Eğlence Sisteminde yer verilen il ve ilçeler hangi kriterlere göre belirlenmektedir?"

"Zengin tarihi, kültürel ve turistik potansiyeline rağmen Mersin ve ilçeleri neden bu sisteme dahil edilmemektedir?"

"Planet Eğlence Sistemine Mersin ve ilçelerinin dahil edilmesi için Bakanlığınızın nasıl bir girişimi olabilir?"