DEVA Partisi 6'lı masadan ayrılıyor mu? Babacan'dan kafa karışıklığını ortadan kaldıran sözler - Son Dakika

DEVA lideri Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, siyaset gündemini hareketlendirdi. Babacan'ın "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdiği tweet'i, 6'lı masadan ayrıldıkları şeklinde yorumlandı.

"6'LI MASADA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Bu konudaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına bir açıklama yapan Babacan, "Bu millet haksızlık karşısında susmadı. Yine susmayacak. Bu millet susanın dilsiz şeytan olduğunu çok iyi bilir. Sözünü de sandık günü söyler. Yine söyleyecek. Biz altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda, her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle iş birliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz. Bunu herkesin bilmesini arzu ederim" dedi.

"A PLANIMIZ, 6'LI MASA İLE ORTAK ADAYLA SEÇİMLERE GİTMEK"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Babacan, 6'lı masadaki iş birliği, seçim iş birliğinin devam edip etmediğine ilişkin soru üzerine, "Geçen pazar günü yaptığımız toplantıdan sonra ortak açıklama yaptık. Orada da 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tarif ettik. Partilerin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması seçimlerde başarı sağlamak için çok önemli bir yöntem olacak. Birinci tercihimiz budur. Olur da 6'lı masada ortak aday konusunda mutabakat sağlanamaz, o zaman farklı seçeneklere bakılır. A planımız; söz verdiğimiz gibi 6'lı masada bir ortak aday oluşturup bir isim üzerinde ortak adayla seçimlere gitmek" ifadelerini kullandı.