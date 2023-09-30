DEVA Partisi Ali Babacan: Yerel seçimlere kendi adımızla katılacağız - Son Dakika

DEVA Partisi Ali Babacan: Yerel seçimlere kendi adımızla katılacağız

Son Güncelleme: 30.09.2023 14:19

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini açıkladı. Babacan, ''DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır'' ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi, yerel seçimlere ittifaksız girme kararı aldı. Genel Başkan Ali Babacan, tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkacaklarını söyledi.

"HER YERDE KENDİ ADIMIZLA YER ALACAĞIZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında yapılacak yerel seçimde başka partilerle ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin konuşan Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ, MİLLET İTTİFAKI'NIN ÜLKEYİ UYUMLA YÖNETECEĞİNE İNANMADI"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alan Babacan, seçim yenilgisiyle ilgili de konuştu. DEVA Partisi lideri, "Bu sonuçta önemli bir etkeni kimse konuşmuyor ama ben söyleyeyim: Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakı'nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadı. Vatandaşlarımız; her fırsatta eski alışkanlıklarına koşup, seçmeni aşağılayanlara, 'muhafazakardan demokrat olmaz' diyerek koskoca bir kitleyi haksızca yaftalayanlara güvenmedi." dedi.

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Ali Babacan: Yerel seçimlere kendi adımızla katılacağız - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Sessiz sedasız maç! Atakaş Hatayspor, yenilmezlik serisini EMS Yapı Sivasspor karşısında da sürdürdü
15:23 Dışişleri'nden, ABD'de Türk ve Azerbaycanlı diplomatların uğradığı saldırıya sert tepki
15:13 Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum
15:12 Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak! Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
14:52 Çoğu uykuda yakalandı! Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
14:42 İsveç akıllanmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin arkasındaki provokatörün sözlerini manşetten verdiler
14:36 Slovakya'da Köpeğin Direksiyon Başında Görüntülenmesine Cezai İşlem
13:59 DEVA Partisi Ali Babacan: Yerel seçimlere kendi adımızla katılacağız
13:36 Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara dönüyor
13:32 Tuzlaspor'un futbolcusu Gana'da rehin kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 15:57:43. #1.13#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Ali Babacan: Yerel seçimlere kendi adımızla katılacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement