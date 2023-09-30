DEVA Partisi Ali Babacan: Yerel seçimlere kendi adımızla katılacağız

DEVA Partisi, yerel seçimlere ittifaksız girme kararı aldı. Genel Başkan Ali Babacan, tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkacaklarını söyledi.

"HER YERDE KENDİ ADIMIZLA YER ALACAĞIZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında yapılacak yerel seçimde başka partilerle ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin konuşan Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ, MİLLET İTTİFAKI'NIN ÜLKEYİ UYUMLA YÖNETECEĞİNE İNANMADI"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alan Babacan, seçim yenilgisiyle ilgili de konuştu. DEVA Partisi lideri, "Bu sonuçta önemli bir etkeni kimse konuşmuyor ama ben söyleyeyim: Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakı'nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadı. Vatandaşlarımız; her fırsatta eski alışkanlıklarına koşup, seçmeni aşağılayanlara, 'muhafazakardan demokrat olmaz' diyerek koskoca bir kitleyi haksızca yaftalayanlara güvenmedi." dedi.