DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Çorum'da partililerle iftarda buluştu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Çorum'da partililerle iftarda buluştu

20.04.2022 21:53
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Çorum'da partililerle iftarda buluştu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Çorum'da partililerle iftarda bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Çorum'da partililerle iftarda bir araya geldi.

Şahin, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, iş insanlarından sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Ardından kentteki bir konakta partililerle iftarda buluşan Şahin, iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 il ve 730 ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

DEVA Partisi'nin "altılı masa"da yer aldığını hatırlatan Şahin, "DEVA Partisi olarak biz altılı masaya oturmadan önce çok büyük istişarelerde bulunduk, uzun uzun düşündük. O altılı masaya oturduktan sonraki aşamada tek başımıza bir irade belirlememiz ve 'şöyle bir ittifakın içerisinde oluruz' gibi bir beyanda bulunmamızı bizden kimse beklemesin. Şu andan itibaren oradan çıkacak kolektif akla göre hareket ederiz." diye konuştu.

DEVA Partisi'nin "altılı masa"nın ruhuna uygun hareket edeceğini aktaran Şahin, seçim barajı endişesi taşımadıklarını da sözlerine ekledi.

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Organize Sanayi Bölgesi, Deva Partisi, İdris Şahin, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Çorum'da partililerle iftarda buluştu - Son Dakika


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