DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de konuştu Açıklaması

18.03.2022 20:18
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin yarınları için artık mutlaka hukukun, adaletin, demokrasinin ön planda tutulduğu ve sağlam bir adalet zemini üzerine oturmuş bir refah ülkesini çok önemsiyoruz.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin yarınları için artık mutlaka hukukun, adaletin, demokrasinin ön planda tutulduğu ve sağlam bir adalet zemini üzerine oturmuş bir refah ülkesini çok önemsiyoruz." dedi.

Bir dizi etkinlik kapsamında Balıkesir'e gelen Babacan, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Zağnos Paşa Meydanı'ndaki bir kafede kadınlar buluşmasına katılan Babacan, kadınların sorunlarını dinledi ve partisinin iktidara gelmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.

Daha sonra partisinin il binasına geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda gittikçe artan kutuplaştırmaya dayalı bir siyaset olduğunu öne sürdü.

Babacan, bir tarafta ötekileştirmenin olduğunu, diğer tarafta da partilerin bir araya gelip uzlaşıyla Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili ortak bir çalışma yaptığını belirterek, "Biz tam da bunun Türkiye için çok büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu uzlaşı ve mutabakat kültürünün önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi için esas olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye 2003-2004 yıllarında Avrupa Birliği sürecine hazırlanırken AK Parti ile CHP'nin uzlaşarak Anayasanın üçte birini değiştirdiğini anlatan Babacan, şöyle konuştu:

"AK Parti ve CHP'nin tam mutabakatıyla anayasanın üçte biri değiştirildi. İki yılda Türkiye çok sessiz bir şekilde Kophenag Kriterlerini karşıladı ve 2005 yılı geldiğinde Avrupa Birliği müzakerelerine başladık. Düşmanlaştırma, ötekileştirme değil de uzlaşı kültürü olduğunda Türkiye'nin nasıl hızlı yol aldığını ve vatandaşları için nasıl mutluluk ve refah ürettiğini yaklaşık 20 sene önce hep beraber görmüştük. Biz bunu önemsiyoruz ve ülkemizin yarınları için artık mutlaka hukukun, adaletin, demokrasinin ön planda tutulduğu ve sağlam bir adalet zemini üzerine oturmuş bir refah ülkesini çok önemsiyoruz."

Programlarında DEVA Partisi İl Başkanı Kemal Aydemir ile partililerin eşlik ettiği Ali Babacan'ın, Balıkesir programları kapsamında yarın da Bigadiç ve Sındırgı ilçelerine gideceği belirtildi.

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Deva Partisi, Ali Babacan, Balıkesir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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