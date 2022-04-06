DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomiyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomiyi değerlendirdi Açıklaması

06.04.2022 15:21
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ekonomiyi değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Önümüzdeki seçimlerden sonra bu iş bitecek, enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere gerileteceğiz.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Önümüzdeki seçimlerden sonra bu iş bitecek, enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere gerileteceğiz. Halkımızın satın alım gücünü artıracağız." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonomiyi değerlendirdi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, enflasyon rakamlarını anımsattı. Babacan, "TÜİK bir şey açıkladıysa 'Acaba?' diye bakmak gerekiyor artık. Fiyatlar saat başı artıyor. Türkiye artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. Bırakın şu andaki hükümeti, bu kronik yüksek enflasyon sorununu çözmek her babayiğidin harcı değildir. Türkiye bu çukura bir düşmüştür, tam 34 sene boyunca çıkamamıştır. 34 seneden sonra ilk defa Türkiye'de enflasyonun tek haneye indiği yıl 2004'tür." diye konuştu.

Türkiye'nin bu krizden çıkacağını ifade eden Babacan, şunları söyledi:

"Hukuk olmadan, adalet olmadan, demokrasi olmadan bu kriz çözülemeyecek. Hiç boşa çırpınıp durmayın. Ağzınızla kuş tutsanız başaramayacaksınız. Kendisini anayasayla, yasalarla bağlı hissetmeyen, hukukun üstünlüğü ilkesini her gün çiğneyen, özgürlükleri kısıtlayan, kurumların itibarını yok eden bir zihniyetin, bu ülkeye krizden başka sunacağı hiçbir şey yoktur. Bu otoriter ittifak sarmalından kurtulacağız, kimsenin şüphesi olmasın."

"Ekonomi ve Finans Eylem Planı" hazırladıklarını belirten Babacan, "Biz, bu milletin sofrasındaki ekmeği büyüteceğiz. Bu iş çözülecek. Hiç endişeniz olmasın. Önümüzdeki seçimlerden sonra bu iş bitecek, enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere gerileteceğiz. Halkımızın satın alım gücünü artıracağız. Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye çalışacağız. Asgari ücret, açlık sınırının altında kalmayacak. Biz bunları akılla, bilimle, azimle yapacağız." dedi.

-"TÜİK'i yeniden gerçeği söyleyen TÜİK olmaya davet ediyorum"

Para politikası ve fiyat istikrarından vazgeçmeyeceklerini, para politikasının finansal istikrara katkı yapan bir anlayışla yürütülmesini sağlayacaklarını anlatan Babacan, Merkez Bankasını tam bağımsız hale getireceklerini dile getirdi. Babacan, enflasyonla mücadelede, döviz kurundaki oynaklıklara karşı Merkez Bankasının elindeki araçları güçlendireceklerini ve bankanın rezervlerini yeniden inşa edeceklerini aktardı. Babacan, "Rezerv yönetimini şeffaf ve hesap verebilir hale getireceğiz." dedi.

Babacan, bir gazetecinin enflasyonla ilgili sorusuna, "TÜİK'i yeniden bağımsız, gerçeği, doğruyu söyleyen TÜİK olmaya davet ediyorum. Aksi halde bu ülkenin sorunlarını çözmek mümkün değil. İş önce güvenle başlıyor. Ekonominin özünde güven vardır." yanıtını verdi.

Toplantının ardından Babacan, DEVA Partisi'ne katılan 22 ve 23. dönem Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'ya rozetini taktı.

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Deva Partisi, Ali Babacan, Enflasyon, Demokrasi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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