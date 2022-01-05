Üye Girişi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

05.01.2022 16:29
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümete çağrıda bulunarak "Eğer memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız, maaş zamlarında TÜİK'in açıkladığı rakamları dikkate almayın.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümete çağrıda bulunarak "Eğer memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız, maaş zamlarında TÜİK'in açıkladığı rakamları dikkate almayın." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Babacan, ülkenin tam gaz yoksulluğa sürüklendiğini iddia etti. Ülkede, zihniyet ve iktidar değişikliğinden başka çare bulunmadığını öne süren Babacan, "Bu iktidarın, artık ülkenin sorunlarına çözüm bulabilme kapasitesi bitmiştir, yoktur." dedi.

TÜİK'in 2021 yılı enflasyon rakamlarına değinen Babacan, üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki farkın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasında olduğunu, açıklanan enflasyonun gelecek dönemde daha da artacağını iddia etti.

Ali Babacan, döviz kuru arttığında bu ülkede A'dan Z'ye her şeye zam geleceğini belirterek "Çareyi döviz rezervlerini yakmakta buluyorlar. Bir kere alıştılar. Önce doları köpürtüyorlar sonra köpüğü almak için milyarlarca dolar harcıyorlar. Aynı 130 milyar doları yaktıkları gibi... 20 Aralık haftasında da 9 milyar doları daha gizli saklı, arka kapı yöntemleriyle yaktılar. Hiç acımadılar. İnsafsızca, gizli saklı, cayır cayır yaptılar. Hepsi ortaya çıktı. Onun için tek çare açık olmak, şeffaf olmak, dosdoğru olmak. Dosdoğru olmazsanız bu ülkenin ekonomisini yönetemezsiniz, düzeltemezsiniz." diye konuştu.

-"Uydurulmuş enflasyon rakamlarına dayanan bir zam olur mu?"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, işçi, memur herkesin yüksek fiyatlar altında ezildiğini, halkın yoksulluğa, açlığa sürüklendiğini, gelir dağılımının bozulduğunu savunarak şunları söyledi:

"Orta direk diye bir şey kalmadı. ya çok zengin var ya maaşıyla zor geçinmeye çalışan kitleler var. İktidara açıkça bir çağrıda bulunmak istiyorum, eğer memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız, maaş zamlarında TÜİK'in açıkladığı rakamları dikkate almayın, onlar gerçek değil. Gerçek olmayan, uydurulmuş enflasyon rakamlarına dayanan bir zam olur mu? Bir memur emekli zammı, uydurma enflasyon rakamlarına dayanarak yapılır mı? Gerçek enflasyon çarşıda, pazarda, markette... Maaş zamlarında gerçek enflasyonu baz alın. Sadece önceki yılın enflasyonunu telafi etmekle yeterli kalmayın. Gelecek enflasyonu da dikkate alarak mutlaka bu zamları hesap edin. İlgili sendikayla bu yaptığınız altıncı toplu sözleşmeyi de derhal yırtıp Beştepe'de gördüğünüz ilk çöp kutusuna atın. Aileleriyle beraber 20 milyon insanın geçimini düşünüyorsanız, toplu sözleşmeyi de derhal güncelleyin."

Merkez Bankasının bilançosunda 30 Aralık gecesi 70 milyar dolar zararın göründüğünü, 31 Aralık bilançosunda ise 60 milyar kara geçtiğinin yer aldığını aktaran Babacan, "Eksi 70 milyardan, bir günde artı 60 milyara. Bir günde 130 milyarlık kalem oynattılar. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, çıkın dürüstçe açıklayın. Eğer Merkez Bankasından Hazine'ye doğrudan bir kaynak transferi için bunu yapıyorsanız, bunun adı karşılıksız para basmaktır. Arka kapıdan döviz satışına alıştınız, şimdi de arka kapıdan para mı basıyorsunuz?" dedi.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında yaptığı 15 Temmuz anımsatmasını da "Sokağa çıkanlara 15 Temmuz'daki gibi ders verilecekmiş. 15 Temmuz'da dersini alanlar darbeciler, o dersi verenler de bizim demokrasimize sokaklarda sahip çıkan vatandaşlarımız, başkası değil. Hiç kimse o kıymetli mücadeleyi böyle günlük siyasetle kirletmeye kalkmasın." şeklinde değerlendirdi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parlamenter sistemle ilgili yürütülen çalışmanın ne aşamada olduğunun sorulması üzerine, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışma, altı partinin yoğun emeğiyle hemen hemen son noktaya geldi, şu anda redaksiyon aşamasında. Redaksiyon çalışmaları da tamamlandıktan, metin nihai şeklini aldıktan sonra arkadaşlarımızla bir araya gelip bunun son halini kamuoyuyla nasıl ve hangi formatta paylaşacağımızı değerlendirecekler." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Deva Partisi, Ali Babacan, Enflasyon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var         
16:55
CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi         
16:51
Şule Çet'in kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezası Şule Çet'in kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezası         
16:41
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
16:32 Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir
16:29 Son Dakika: Visca için KAP bildirimi yapan Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım
16:24 Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır
16:20 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı
16:07 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 17:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement