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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

12.01.2022 16:23
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemiz partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra, kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemiz partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra, kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. O gün bugündür enflasyon çift hanedir. Tek haneye düşürmeleri hayaldir." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne değinerek iktidarın kötü politikaları yüzünden gençlerin sadece fakirleşmediğini, umutsuz hale geldiğini öne sürdü.

Ekonomiyi hızla düzeltecekleri, istihdam imkanlarını artıracakları, ucuz ve hızlı internet hizmeti sunacakları ve teknoloji ürünlerindeki vergi yükünü gençler için azaltacaklarını belirten Babacan, "Ülkemiz partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra, kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. O gün bugündür enflasyon çift hanedir. Tek haneye düşürmeleri hayaldir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını anımsatan Babacan, şunları kaydetti:

"Gerçek enflasyonun ne olduğunu gizleyemezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Halkımız gerçek enflasyonun ne olduğunu gayet iyi biliyor çünkü onu yaşıyor. Enflasyon bir ekonomi için tam bir beladır. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapar. Türkiye'deki enflasyon yüzde 36 mı? Bağımsız araştırma grubunun hesabına göre yüzde 80." dedi.

Enflasyonunun düşmesinin tamamen güven meselesi olduğunu söyleyen Babacan, ekonominin zemininde güven çerçevesinde hukuk, adalet, demokrasi, özgürlükler ve insan haklarının bulunduğuna işaret etti.

TÜİK ve Merkez Bankasının derhal bağımsız yapılması gerektiğini ifade eden Babacan, 130 maddelik makro ekonomik finans ve istihdam konusunda eylem planı taslakları olduğunu kaydetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

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Deva Partisi, Ali Babacan, Enflasyon, İstihdam, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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