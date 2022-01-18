Üye Girişi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

18.01.2022 12:40
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Güçlü ekonominin yolu, hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten, eğitimden ve itibardan geçer. Emaneti teslim aldığımızda, önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız." dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Güçlü ekonominin yolu, hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten, eğitimden ve itibardan geçer. Emaneti teslim aldığımızda, önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, 2020'de kurulan DEVA Partisi'nin koronavirüs salgını şartlarına rağmen, yoğun bir çalışmayla seçimlere girmeye hak kazanan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar, dijital dönüşüm ve teknoloji alanındaki eylem planlarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Babacan, doğa hakları ve çevre, yerel yönetimler ve şehircilik, makro ekonomi, finans ve istihdam konularındaki eylem planlarını açıklayacaklarını kaydetti.

Babacan, bu şekilde seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapması gerekenleri bütün detaylarıyla ortaya koyduklarını ifade ederek, altı muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması sonucu oluşan mutabakatın da yakın bir tarihte kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

"Tam demokratik Türkiye'nin kapısını açacak"

Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz yaşadığını iddia eden Babacan, "'Yerli' diye diye, en büyük zararı ülkenin yerlisine verdiler. Ülkenin vatandaşlarına yaşamı zindan ettiler. 'Milli' diye diye, milli itibarımızı, milli değerlerimizi zedelediler." dedi.

Ülkenin tüm sorunlarının çözümünün daha çok adalet ve özgürlükten geçtiğine inandıklarını belirten Babacan, Türkiye'yi dünyadaki demokratik ülkeler ligine yükseltmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Babacan, "Gelir dağılımında adaletin tesis edildiği, hak ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir ülkenin anahtarını cebimizde taşıyoruz ve seçim günü geldiğinde, bu anahtar tam demokratik Türkiye'nin kapısını açacak." diye konuştu.

Türkiye'nin, gençlerin kalmak değil, kaçmak istediği bir ülkeye dönüştüğünü savunan Babacan, şunları kaydetti:

"Eğer, ülkemizi ileriye taşıyacak gençlerin hayalini, başka ülkeler süslüyorsa, bu ülke orta gelir tuzağından kurtulamaz. Senelerdir uyardığım tuzağa ülkemiz düştü. Bu yönetimin aklıyla buradan çıkabilmesi de mümkün değil. Liyakatin yerini sadakatin aldığı bir ülkede, siz ağzınızla kuş tutsanız başaramazsınız. Gençler özgürlük, adalet, refah, kaliteli bir hayat, liyakate değer verildiğini görmek istiyor. Gençler, seslerinin duyulmasını istiyor. Gençlerin bu çığlığını duyuyoruz ve haklı çığlıklarını duyurmaktan onur duyuyoruz. Gençlerle beraber bu haklı mücadelenin bir parçasıyız, taviz vermeyeceğiz."

-"Gelir dağılımındaki adaletsizliği hızla gidereceğiz"

Demokrasi olmadan ekonominin düzelmeyeceğini vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

"Güçlü ekonominin yolu, hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten, eğitimden ve itibardan geçer. İşte bu nedenle, emaneti teslim aldığımızda, önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. İktidarımızın ilk 90 dakikasında, ifade ve basın özgürlüğünün güvencesini vereceğiz. Yargının talimatla işlemesine son vereceğiz. Kuvvetler ayrılığına dayanan yepyeni bir sistemle ülkemizi huzura kavuşturacağız. Herkese karşı adil olacağız. Gelir dağılımındaki adaletsizliği hızla gidereceğiz. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için gece gündüz çalışacağız. Liyakat ilkesinden taviz vermeyeceğiz. Hiçbir gencin emeğine yazık ettirmeyeceğiz. Uluslararası alanda saygınlığımızı geri kazanacağız. Dış politikada düşmanlarımızı azaltıp, dostlarımızı çoğaltacağız. Kısa sürede, hep beraber Türkiye'nin tüm yaralarını saracağız."???????

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor         
12:14
Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı         
11:38
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48

Son Dakika Haberleri
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
12:13 Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
11:37 Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı
11:36 Türk Lirasına dikkat çekmek için aracını dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı
11:31 Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 12:50:52. #1.12#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement