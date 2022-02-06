DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Çiftçimizin gübre maliyetinin yarısını biz karşılayacağız, taahhüdünü verdik." dedi.

Babacan, partisinin merkez Yüreğir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde, Çukurova'nın tarımsal kalkınmayla ayakta kalacağını söyledi.

Çiftçiye gereken tüm desteğin verileceğiniz belirten Babacan, "Çiftçimize desteği arttıracağız. Destek miktarlarını ekim dikim döneminde açıklayacağız, destek ödemelerini de aynı yıl içinde yapacağız. Çiftçimizin kredi borçlarını, 2 yıl ödemesiz olmak üzere sıfır faizle taksitlendireceğiz. Ziraat Bankasını yeniden çiftçinin bankası yapacağız. Çiftçimizin gübre maliyetinin tam yarısını biz karşılayacağız. Taahhüdünü verdik. Gübre 100 liraysa 50'sini biz karşılayacağız." diye konuştu.

Babacan, Avrupa ile siyasi diyalogları arttıracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk olarak, Avrupa ile bozulan siyasi diyaloğumuzu mutlaka yeniden tesis edeceğiz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilerek güncellenmesini sağlayacağız. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize uygulamasının kalkması için gayret göstereceğiz. Avrupa ülkelerinden ülkemize akacak doğrudan yatırımların artmasını sağlayacağız. DEVA Partisinin rotası, Avrupa Birliği'ne tam üyelik kriterleridir. Bu istikametle beraber, ülkemiz hem demokraside hem hukukta hem de ekonomide süper lige yükselecek."