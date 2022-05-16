DEVA Partisi Metaverse'teki dünyanın ilk siyasi mitingini verecek - Son Dakika
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DEVA Partisi Metaverse'teki dünyanın ilk siyasi mitingini verecek

16.05.2022 23:35
DEVA Partisi Metaverse'teki dünyanın ilk siyasi mitingini verecek

Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi, Metaverse evreninde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın ilk siyasi mitinginin 18 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu.

Teknolojinin her alanından faydalanmak isteyen DEVA Partisi, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de düzenlenecek mitingde gençlerle Metaverse evreninde bir araya gelecek.

"İLK METAVERSE MİTİNGİMİZDE BULUŞALIM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gençleri heyecanlandırdı. Babacan yaptığı açıklamada "18 Mayıs Çarşamba, saat 20.00'de DEVAVERSE'de, ilk Metaverse mitingimizde buluşalım." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Metaverse'teki dünyanın ilk siyasi mitingini verecek
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Ali Babacan, DEVA, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Metaverse'teki dünyanın ilk siyasi mitingini verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Metaverse'teki dünyanın ilk siyasi mitingini verecek - Son Dakika
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