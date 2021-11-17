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DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti - Son Dakika

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti

17.11.2021 20:20
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik Yolcu, il ve ilçe yönetimindeki 45 arkadaşıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik Yolcu, il ve ilçe yönetimindeki 45 arkadaşıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Avukat Elif Çelik Yolcu, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi. 10 Temmuz 2020'de DEVA Partisi Muş Kurucu Başkanı olarak görev aldığını kaydeden Yolcu, güzel umutlarla girip, maddi ve manevi büyük emek harcadığı partisinden hem kalben, hem de fiilen ayrıldığını söyledi. Yolcu, "Partimiz kadın hakları dedi ve ilk defa biz bir kadın başkanı atadık Muş'a diyerek, üzerimden prim yapıldı ve bunun reklamı yapıldı. Ama ne yazık ki, bir kadının varlığını tahammül edemediler. Bunu her platformda söyleyebilirim, söylemekten de vazgeçmem" dedi.

SİYASETİN AĞABABALARIGenel Başkan Ali Babacan ve yönetimindeki kadroların siyaset anlayışı, Türkiye'nin geleceği ile ilgili ümit veren açıklamalarının kendisini umutlandırdığını ifade eden Yolcu, şunları söyledi: "Ancak çok geçmeden vesayetçi siyaset anlayışının partinin tüm organlarına sirayet ettiğini tecrübe ettim. Daha ilk günden 'siyasetin ağababaları' yereldeki temsilcileriyle birlikte Deva Partisi'nin umut vaat eden söylemlerine aykırı bir şekilde bu şehri köy köy, mahalle mahalle parsellemeye başladılar. İl başkanlığımın ilk gününden itibaren işlevsiz hale getirilmeye çalışıldım. Bu durumu hiyerarşik olarak sayısız kere Genel Merkeze ilettim. Ancak yakındığım bu anlayışın parti genel merkezinde de hakim olduğunu üzüntüyle öğrendim. Genel Merkezin bu duyarsızlığı beni ve gerçek DEVA'lı yol arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Adeta ilimiz yok sayılmıştır."

İstifa kararı sonrası ülkenin dört bir yanından destek mesajı aldığını kaydeden Yolcu, "Halktan kopuk ve siyaseti sadece bir rant aracı olarak gören eski vesayetçi siyasi anlayışla önceliklerimizin, değerlerimizin uyuşması asla beklenemez. Tüm baskı ve müdahalelere rağmen hakkıyla yerine getirdiğim bu görevde ilk günden itibaren kız kardeşlerinden desteğini esirgemeyen Muşlu hemşerilerime benimle birlikte bugün itibariyle partiden ayrılan 300 arkadaşıma da vefa duyguları için minnet duyuyorum" diye konuştu.


- Muş
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti

Deva Partisi, Elif Çelik, İstifa, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti - Son Dakika
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