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DEVA Partisi'nden casusluktan tutuklanan Metin Gürcan kararı! İşte izleyecekleri yol haritası - Son Dakika
BBC

DEVA Partisi'nden casusluktan tutuklanan Metin Gürcan kararı! İşte izleyecekleri yol haritası

03.12.2021 07:42

DEVA Partisi siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklanan partinin kurucularından Metin Gürcan ile ilgili tutumunu netleştirdi. İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gürcan'ın yabancı bir diplomattan otoparkta zarf içinde para almasının rahatsız edici olduğunu belirtip "Ancak tutuklu olan bir insanla ilgili bizim de hukuki yargılama bitmeden bu konuyu öne çekmemizin doğru olmayacağı değerlendirildi. Bu zaman zarfında kendisine her türlü hukuki desteği vereceğiz." dedi.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve emekli subay Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla 26 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alındı. Gürcan, 29 Kasım'da da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OTOPARKTA PARA ALMASI RAHATSIZ EDİCİ"

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Metin Gürcan tutukluluk haliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gürcan'ın açık kaynaklardan verilen bilgilerle bir akademisyen olarak analizlerini yabancı diplomatlarla paylaşmasında sakınca olmayacağını, ancak Gürcan'ın yabancı bir diplomattan, bir AVM'nin otoparkında, zarf içinde para almasının rahatsız edici olduğunu belirtip şunları söyledi: "Bu görüntüler DEVA Partili olarak beni de ciddi olarak rahatsız etmiştir. Benim siyasi ahlâkıma da uyan görüntüler değildir."

"HUKUKİ DESTEK VERECEĞİZ"

Görüntüler sonrası DEVA Partisi Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Ali Babacan'ın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yaptı. BBC Türkçe'ye konuşan Yeneroğlu, bu durumun siyasi etik açısından sorgulanması gerektiğini belirtti.

"Arkadaşlarımızın neredeyse tamamı, görüntüleri siyasi ahlak açısından değerlendirdiğimizde çok rahatsız edici görüntüler olduğunu ancak tutuklu olan ve şu anda yargısız infaz edilen bir insanla ilgili bizim de hukuki yargılama bitmeden bu konuyu öne çekmemizin doğru olmayacağı değerlendirildi. Bu nedenle, kendisinin ceza yargılanmasının sonuçlanması gerektiği, bu zaman zarfında kendisine her türlü hukuki desteği vermemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık."

"CEZAEVİNDEN ÇIKARSA SAVUNMASINI İSTEYECEĞİZ"

Yeneroğlu, cezaevinden çıkması halinde partisinin, Gürcan'dan bu konuda savunma isteyeceğini açıklayıp, "Ama ceza yargılaması bittikten sonra veya kendisi cezaevinden çıktıktan sonra, elbette siyasi etik açısından bu konunun değerlendirmesi gerektiğini ve bu değerlendirme içerisinde de siyasi çalışmalarla bu tutumun nasıl bağdaştırılabileceği konusunun kendisine sorulması ve bu konuda savunmasının alınması konusunda arkadaşlarla mutabıkız." dedi.

Gürcan'a yöneltilen "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasının ise "mesnetsiz" olduğunu söyleyen Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak avukatları aracılığıyla hukuki destek vererek, kurucularının adil yargılanma hakkını savunacaklarını kaydetti.

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Son Dakika Politika DEVA Partisi'nden casusluktan tutuklanan Metin Gürcan kararı! İşte izleyecekleri yol haritası - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi'nden casusluktan tutuklanan Metin Gürcan kararı! İşte izleyecekleri yol haritası - Son Dakika
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