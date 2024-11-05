Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

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Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, çarpıcı bir çıkışa imza attı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına değinen Bahçeli, "Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" dedi.

05.11.2024 11:19
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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün CHP tarafından istismar edildiğini belirterek çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI SABIRLA BEKLEMELİDİR"

Yerine kayyum atanan belediye başkanlarına "Hukuki süreç sonuçlanana kadar sabırlı olun" çağrısında bulunan Bahçeli, "Kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terörle iltisakları nedeniyledir. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. Belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemelidir" dedi.

"AHMET TÜRK İSTİSMAR EDİLİYOR"

Sözlerinin devamında yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün CHP tarafından istismar edildiğini vurgulayan Bahçeli, "Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır. Kayyum ataması karşısında 'Söz bitmek üzere' sözüne bende 'Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın' diyorum. Ucuz numaraları bırakmalısın, ayağını denk almalısın. Aklını başına al. CHP'yi sev, ülkeyi sev, herkesi sev... Sonra 'Ben kendimi de seviyorum' diyebilirsin" şeklinde konuştu.

YENİ KAYYUM SİNYALİ Mİ VERDİ?

Öte yandan konuşmasında "Teröre müsamaha yoktur. Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir" diyen Bahçeli'nin sarf ettiği bu sözler "Başka belediyelere de kayyum atanabilir" yorumlarına neden oldu.

Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • caps lock:
    Aynen herşeyi CHP yapıyor. Neymiş bu CHP yav. 23 senede anasını ağlattı Türkiye'nin :)) 0 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bu kadarını dusman bile yapmaz 0 0 Yanıtla
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