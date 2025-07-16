Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı

Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
16.07.2025 14:23  Güncelleme: 14:20
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşüyor. TBMM'de gerçekleşen görüşme öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol'u kapıda karşıladı.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti turlarına başladı. Bugün ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen heyet daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de Meclis'te bir araya geldi.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Erol'dan oluşan heyeti Bahçeli kapıda karşıladı.

Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU İÇİN İLK ADIM ATILACAK

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Terörsüz Türkiye Komisyonu için ilk adımın da bugün atılması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere bir yazı yazarak kurulacak komisyon için üye vermelerini isteyecek. Komisyonun kanunla değil "Başkanlık kararıyla" kurulması, yani bir ihtisas komisyonu değil sadece "öneri" sunan bir komisyon olması planlanıyor. Meclis kaynaklarına göre; bu tercihin gerekçesi, daha esnek, kapsayıcı ve geçici nitelikte bir yapı kurulmak istenmesi.

Komisyonun geniş temsil ve uzlaşmayla kurulması, oy çokluğuyla değil, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması ve toplam 35 üyeden oluşması bekleniyor. Siyasi partiler, komisyonda Meclis'teki sandalye sayısına göre temsil edilecek. Grubu olmayan siyasi partilerden birer, bağımsız milletvekillerinden de kura ile üye seçilmesi öngörülüyor. Komisyon, Meclis tatile girse de çalışmaya devam edecek.

Toplumsal psikolojinin yönetilmesi komisyonun en önemli görevlerinden olacak. Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler, için bir istişare zemini oluşturacak; uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle konuya ilişkin nabız tutacak.

BAHÇELİ VE BULDAN TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Terör örgütü PKK'nın silahları yakması sonrası, Devlet Bahçeli, Pervin Buldan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, "Emeğiniz ve katkılarınız büyük, teşekkür ederim" dedi ve "Hayırlı olsun demek istedim" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca, "Yakın bir zamanda yüz yüze görüşme yapacağız, detayları o zaman konuşuruz" diye eklemişti.

Devlet Bahçeli, Mithat Sancar, Pervin Buldan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Beraberlıgın daim olsun ama bıt söz var tükürdügün yüze bakmıyacan bakacağın yüze tükürmüyecen derler bızde hepsı var 0 0 Yanıtla
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