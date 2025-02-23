Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli - Son Dakika
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Politika

Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

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MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Milli birlik ve kardeşliği simgeleyen aranjmanda her çiçeğin sayısının verdiği mesaj dikkat çekti.

23.02.2025 09:52  Güncelleme: 10:10
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AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda (Ankara Arena) gerçekleştirilecek. 75 asil, 35 yedek MKYK üyesinin belirleneceği kongrede ayrıca 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), üç kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapılacak. Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kongresine özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

Devlet Bahçeli'den AK Parti kongresine özel çiçek aranjmanı! İşte verilen mesaj

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI ARMAĞAN

Bahçeli'nin milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel aranjmanında yer alan 1071 adet gül Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil İstanbul'un Fethi'ni, Türk Bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir." ifadesine yer verildi.

Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

Devlet Bahçeli, AK Parti, Politika, Güncel, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alparslan:
    iş güç göte süs vermek millet ay sonu hesaplio bunlar çiçek sayiyor 5 1 Yanıtla
  • Casper:
    Yakışır Devlet Beye 0 3 Yanıtla
  • D Celik:
    Erken seçim istiyoruz.Hükümet memlekti MHP ile birlikte perişan etti . Cambazin oyunu bitti artik 2 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    Rabbim büyük sanada göndermek nasip olur inşallah 1 1 Yanıtla
  • Gaddar Yorumcu:
    Püskevitçi amcamız görünmüyor. Ne oldu bilen varmı. Haberi yapılmıyor. 2 0 Yanıtla
  • selman çakır:
    inşallah cebinden ödemiştir 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli - Son Dakika
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