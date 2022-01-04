Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na "özel teftiş" tepkisi: İBB Başkanı her türlü suçludur - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İBB'de işe alınan terörle iltisaklı personellerle ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Bahçeli, İmamoğlu'nun işe alınan personellerden her türlü sorumlu olduğunu ifade etti. İddiaların doğru çıkması durumunda İBB Başkanı'nın makamından ayrılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: "İBB'de işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair iddianın üzerine gidilmesi bir hukuk gerçeğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, utanmaz yüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımlarıdır." dedi.

"İBB BAŞKANI HER TÜRLÜ SUÇLUDUR"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın' diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? İBB Başkanı kimlerin işe alınıp alınmadığını sormadı mı? Sorup da HDP için sustu ise suçludur? Hiç sormadı ise katmerli suçludur. İBB Başkanı her türlü suçludur. İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir. İBB'de suç işlenmiş ise bunun birinci derecede sorumlusu bal gibi de, buz gibi de belediye başkanı olan zattır.

"MAHKEME HUZURUNA ÇIKMASI YETMEZ"

Bu süre zarfında teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır, adaletin icabıdır, hitamında sorumluluk Büyükşehir Belediye Meclisi'ne aittir."