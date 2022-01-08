Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı? - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulunuyor. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, muhalefete de sert sözlerle yüklendi.

"NEYİN HAZIRLIĞI YAPILIYOR?"

Akaryakıta gelen zamlar sonrası vatandaşların sokağa çıktığı ve hükümetin istifasını verdiği Kazakistan'ı hatırlatan Bahçeli, "Barışçıl protestodan bahsediyorlar. Hükümeti erken seçime zorlamanın dilini aktarıyor. Bilen varsa bize anlatsın barışçıl protestoyla anlatılmak istenen nedir. Nasıl yorumlanmalıdır. Bir barış türküsü tutturmuş gidiyorlar. Demirtaş teröristtir. CHP Genel Başkanı ısrarla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Hain olduğu için. Sokakta barışçıl protesto telkinleriyle neyi planlıyorsunuz? Zamları enflasyon artışlarını sokakla birleştirip Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı planlıyorsunuz? Kazakistan'daki kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? Bu telkinle neyin hazırlığı yapılıyor?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Okulumuzun kapısından içeriye giren tüm kardeşlerimi kutluyor, hepsine başarılar diliyorum. İşleyen demirin ışıldadığı görmek için ilave zahmete gerek yoktur. Devamlı çalışacağız. Yüksünmeden çalışacağız. Geçmişimize bakınız. Anadolu insanının başına gelmeyen felaketin olmadığını göreceksiniz. Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır. Türkiye vatan coğrafyasını sırtında taşımış. Zaman ve mekanın bereketli hamurunda yoğrulmuştur. Türk milleti vatanı bayrağı ve istikbali için çalışmıştır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.

"KİMSE SABRIMIZI YANLIŞ YORUMLAMASIN"

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık yoktur takmadıkları maske yoktur. Rant için girmeyeceği kılık yoktur. Siyaset sahnesini boks ringine çevirirler. Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan nereye sorusuna "Kızıl Elma'ya" diyen Uzman Çavuş'u Mehmet Kuzu'yu, Ulubatlı Hasan'dan ayırmak mümkün müdür? Biz kutlu ceddimizin yaşadığı günün ertesi günüyüz, onların emanetçisiyiz. İnkar edenler oluyormuş bizim için vız gelir herkes kanına müzahir şekilde duracak ve davranacaktır. Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur. Çalışmamızdan gocunanlar fazladır. Hiç kimse de bizim sabrımızı yanlış yorumlamamalıdır.

"SİYASETİN BİR AHLAKI VARDIR"

Ekonomik sorunları büyütüp enflasyon mühimmatıyla ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar, aslında ne insanımızı tanırlar ne rızkı bilirler ne tarihimizi okurlar ne de ekonomiden anlarlar. Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur. Bir toplum hayatımız, inanç hayatımız vardır. Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Siyasette lekeli yüzlere bakınız, hazımsız ve saygısızlardır.

"TÜRK İRFANI CUMHUR İTTİFAKIYLA AYAĞA KALKTI"

Osmanlı'ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye'yi de hastalandırmak için kriz, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Milli demlenme süreci bitmiştir. Türk irfanı, Türk iradesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile doğrulmuş, Cumhur İttifakı ile ayağa kalkmıştır.

"KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİLİK TASLAYIP GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYOR"

CHP Genel Başkanı bizim milliyetçilik diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır. Milliyetçi buna göre liraya değer veren kişiymiş. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor. Pervasızca milliyetçilik taslayıp gülünç durumlara düşüyor. Uyarmadı deme tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın."

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