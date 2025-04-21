Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

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Kalp kapakçığı değiştirildikten 2 ay sonra mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili partisinden paylaşım geldi. Bahçeli'nin yürüdüğü anlara yer verilen paylaşıma, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." notu düşüldü.

21.04.2025 19:43
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Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı. Bahçeli, istirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulundu.

MHP'DEN BAHÇELİ PAYLAŞIMI

Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin yürüdüğü anlara yer verildi. Paylaşıma, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." notu düşüldü.

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

Devlet Bahçeli\'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Sosyal Medya, Politika, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • yobaz deşen:
    bahço reco apo kol kola 113 41 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Aynen Başbuğ sayın Devlet Bahçeli, Altaylardan Tuna' ya daha yolun yarısı var 30 97 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    maket bahço 88 33 Yanıtla
  • poyraz can:
    benimle mi yaşayacan 49 20 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Yapay zeka ! 60 9 Yanıtla
  • mert çelik:
    emeklı olmaya nıyetı yok galıba 42 9 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Durma az kaldı el birliğiyle vatandaşın sonu bile kalmadi sayenizde 42 9 Yanıtla
  • kaan atak:
    Hıııyk dedi ve.... 28 5 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    kurt gecinen sus kopegi 21 6 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    yapra yedik 13 2 Yanıtla
  • periden2011:
    ölmüyor daaaaa 8 0 Yanıtla
  • nurettinagun:
    Allah sağlıklı uzun ömür nasip etsin 1 6 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Kadir kınay bir İmamoğlu varmış, bir imamoğlu yokmuş. Hani ya hep beraber ya hiç birimiz. Eyy kadir baba bari sen unutma İmamoğlunu :))) 3 1 Yanıtla
  • koyuncu1969:
    .yabay.zeka. 3 0 Yanıtla
  • k K:
    Bu da kendini bir şey sanıyor. %7-8 oy oranı ile ülkeyi yönettiği için havalara giriyor utanmadan Adama bak ya. 2 0 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Allah cc hz havale ediyoruz..... 0 0 Yanıtla
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