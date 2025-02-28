Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

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MHP lideri Bahçeli'nin Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradığı ancak yanıt verilmemesi üzerine görüşme talebinin geri çekildiği ifade edildi. Konuya ilişkin MHP'den resmi açıklama yapılırken CHP lideri Özel ile görüşen Fatih Erbakan da yaşananlara ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

28.02.2025 12:59
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradı. Ancak, Bahçeli'nin aramasına yanıt verilmemesi üzerine MHP görüşme talebini geri çekti.

MHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak parti duruşunu kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, "Türk siyasi tarihinde genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş muhterem Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhum liderin oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak kendisine geri dönüş sağlanmamıştır. Gelinen noktada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Necmettin Erbakan'ı Rahmetle Anıyoruz" açıklamasını, merhum Necmettin Erbakan'ı anarak tamamlayan İsmail Özdemir, "Bir kez daha merhum Necmettin Erbakan beyefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" sözleriyle taziye dileklerini iletti.

Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

ERBAKAN YAŞANANLARI ANLATTI

CHP lideri Özel'in ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbakan yaşananları şu sözlerle anlattı; "Öncelikle biz kendisinin ameliyatının akabinde hemen bir geçmiş olsun telefonu yapmak için kendisini aradık. Yaklaşık 15 gün kadar önce ancak bu süre içerisinde tarafımıza hiçbir dönüş olmadı. Biz de buna bir mana veremedik.

Ancak arkasından dün rahmetli Erbakan hocamızın vefat yıldönümü münasebetiyle kendisi aramışlar; bu sırada da biz MYK toplantımızı yapıyorduk. Bu toplantıdan çıktık, çıkar çıkmaz bilgimiz oldu. Biz de geri arayalım dedik ancak ne olduysa bu iki saatin içerisinde olmuş. Aramışlar, dönüş yapamadık. 2 saatin ardından da böyle bir tabloyla karşılaştık. Kimse kimseyi aradığında hazır beklemek zorunda değil. Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük."

Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yelloz Kız:
    helal olsun sana Fatih Erbakan ?????? 42 21 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    sarayın don lastiği konumundaki apocu bahçeliyi kaile almamak en mantıklı şeydir tek derdi ölmeden önce hapisteki bütün çete liderlerini ve apoyu çıkartmak olan bahçeliyi kim neden kaile alsınki 32 13 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ikisininde 5 kuruşluk haber değeri yok EKONOMİ konuşalım boş işleri bırakın 19 10 Yanıtla
  • monşer null:
    Bizde Üzüldük Anlatamam 23 3 Yanıtla
  • 220198:
    ulan fatih babani kan ter icinde birakanlarla gorusuyon ne diyim sana akp nin oylarini boluyon diye seni muhatap alip halk tv ye sozsuye cikartiyorlar yoksa suratina bakmazlar seninde neyse bu yolda devam et 14 8 Yanıtla
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