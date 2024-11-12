Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı

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Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi talebinin onaylanması üzerine çıkan tartışmalar, şehirde gergin anlara neden oldu.

12.11.2024 23:09
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Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Salihli Belediyesi tarafından verilen Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi talebi üzerine MHP ve AK Parti Grubu Büyükşehir meclisini terk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafındanSalihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olması önergesi verildi.

MHP VE AK PARTİ GRUBU MECLİSİ TERK ETTİ

Öneriye MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli tepki gösterdi. Önerinin gündeme alınmasının kabul edilmesi halinde meclisi terk edeceklerini ifade ettiler.AK Parti Grup Başkanı Berk Mersinli de söz alarak, verilen kararın çok yanlış bir karar olacağını belirterek, bu tavırdan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Önerinin, gündeme alınmasının kabul edilmesi üzerine MHP ve AK Parti Grubu meclisi terk etti.

GÜNDEM MADDESİ KABUL EDİLDİ

Yapılan oylama sonrasında gündeme alınan Salihli Belediyesinin Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismini Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirme talebi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

GERGİNLİK SOKAKLARA TAŞTI

Önergenin kabul edilmesi sonrasında CHP ve MHP'li üyeler arasında yaşanan tartışmalar, belediye meclis salonunun dışına taşarak Manisa sokaklarına da yansıdı. Belediye binası önünde toplanan Ülkü Ocakları üyeleri, Başkan Zeyrek'e yönelik protestolar düzenledi. Bu esnada çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayın büyümemesi için bölgeye takviye ekipler sevk etti.

Devlet Bahçeli Meydanı\'nın adı değişti, Manisa karıştı

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı - Son Dakika

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