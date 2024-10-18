Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya hediye gönderdi - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya hediye gönderdi

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MHP lideri Devlet Bahçeli, kendi hayatını kaleme aldığı 'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi' isimli kitabından bir tane de Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'ya hediye etti.

18.10.2024 12:48  Güncelleme: 13:13
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Türk siyaset sahnesinde uzun soluklu bir serüvene sahip olan isimlerin başında gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kitap yaptı. Bahçeli, kitabından bir tane de Atv ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programının moderatörü Müge Anlı'ya hediye etti.

"SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Canlı yayında kitabı kendisine Bahçeli'nin hediye ettiğini açıklayan Müge Anlı, eseri çok beğendiğini belirterek "Sayın Devlet Bahçeli, "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını gönderdi bana. Onun hayatını anlatıyor ve onun hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey. Sayın Devlet Bahçeli'ye de çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, Müge Anlı\'ya hediye gönderdi

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya hediye gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Furkan Solak:
    Ömrünü ülkücülüğe mi adamış? Komik :) 67 40 Yanıtla
    bulent sen:
    Aklın ermez sus 0 1
    Murat Çevre:
    Sen anlamasın boş ver yorum yapma 0 1
  • Mehmet Yılmaz:
    reytingler düşüyor reklamlar 48 31 Yanıtla
  • İbrahim Binici:
    Tırıvırıdan hayat. Ülkenin geleceğine çökmüş bir kabus gibi 46 28 Yanıtla
  • Nihat Salman:
    kurttan koyuna nasıl evrilir 37 22 Yanıtla
    bulent sen:
    Hössstttt 0 1
  • Kayhan Tuguy:
    senmi ömrünü ülkücülüge harcadın,vallahi yalan ömrünü. boşa harcadın,ona buna küfre harcadın bu ülkeye yaptığın tek bir hizmet yok,sayın Müge Anlı bu adamın kitabını iade et,yalan yanlış şeylerini okuma. 28 19 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Son Bozkurt 27 11 Yanıtla
  • Abdulhamit Bulut:
    O devletten daha fazla faydalandı.halada faydalanıyorya ona yanarım… 14 20 Yanıtla
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