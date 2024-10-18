Devlet Bahçeli, Müge Anlı\'ya hediye gönderdi

Politika

Türk siyaset sahnesinde uzun soluklu bir serüvene sahip olan isimlerin başında gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kitap yaptı. Bahçeli, kitabından bir tane de Atv ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programının moderatörü Müge Anlı'ya hediye etti.

"SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Canlı yayında kitabı kendisine Bahçeli'nin hediye ettiğini açıklayan Müge Anlı, eseri çok beğendiğini belirterek "Sayın Devlet Bahçeli, "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını gönderdi bana. Onun hayatını anlatıyor ve onun hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey. Sayın Devlet Bahçeli'ye de çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun" ifadelerini kullandı.