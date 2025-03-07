Devlet Bahçeli\'nin sağlık durumu nasıl? MHP\'den açıklama var

Politika

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programında Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Adan, Bahçeli'nin sağlıklı olduğunu ve Türk siyasetinde önemli bir figür olarak gündemi belirlemeye devam ettiğini ifade etti.

İMRALI'DAN GELEN ÇAĞRI

Konuşmasında, İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısına da değinen Adan, Bahçeli'nin başlattığı sürecin toplumun büyük kesimi tarafından desteklendiğini belirterek, "Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade, bir kardeşlik destanına dönüşmüştür" dedi.

DEVLET BAHÇELİ NEDEN AMELİYAT OLDU?

Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025'te planlı tetkik ve tedaviler için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Daha önce 10 yıl önce değiştirilmiş olan kalp kapağında dejenerasyon bulguları tespit edildi.

Bu sebeple, 6 Şubat'ta girişimsel bir operasyonla mevcut kapak değiştirildi. Ameliyatın komplikasyonsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığı açıklanmış, Bahçeli'nin tıbbi durumunun iyi ve stabil olduğu, kısa sürede hastaneden taburcu edilerek normal yaşantısına döneceği belirtilmişti.