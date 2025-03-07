Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var

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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Türk siyasetindeki etkin rolünün devam ettiğini belirtti. Ayrıca, İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısına da değinen Adan, Bahçeli'nin başlattığı sürecin toplumun büyük bir kısmı tarafından desteklendiğini ifade etti.

07.03.2025 07:23  Güncelleme: 07:33
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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programında Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Adan, Bahçeli'nin sağlıklı olduğunu ve Türk siyasetinde önemli bir figür olarak gündemi belirlemeye devam ettiğini ifade etti.

İMRALI'DAN GELEN ÇAĞRI

Konuşmasında, İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısına da değinen Adan, Bahçeli'nin başlattığı sürecin toplumun büyük kesimi tarafından desteklendiğini belirterek, "Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade, bir kardeşlik destanına dönüşmüştür" dedi.

DEVLET BAHÇELİ NEDEN AMELİYAT OLDU?

Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025'te planlı tetkik ve tedaviler için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Daha önce 10 yıl önce değiştirilmiş olan kalp kapağında dejenerasyon bulguları tespit edildi.

Bu sebeple, 6 Şubat'ta girişimsel bir operasyonla mevcut kapak değiştirildi. Ameliyatın komplikasyonsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığı açıklanmış, Bahçeli'nin tıbbi durumunun iyi ve stabil olduğu, kısa sürede hastaneden taburcu edilerek normal yaşantısına döneceği belirtilmişti.

Devlet Bahçeli\'nin sağlık durumu nasıl? MHP\'den açıklama var

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    Başbuğumuz şimdi sırası değil. Herkesin sana ihtiyacı var 10 67 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Allah şifa versin beddua edenlere de Allah bela versin. 14 56 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yani iyi olan adam çıkıp konuşur şovunu yapar normalde ama neyse.. 55 10 Yanıtla
  • Tuna Han:
    65 yaşından sonra siyasi yasak gelmeli 40 sene milliyetçiyim diye gezinen adamlar bebek katiliyle yan yana aklı başında adamlar böyle radikal kararlar vermez Erdoğan ve Bahçeli'nin akıl sağlığı yerinde olmayabilir yada kullandıkları ilaçlar yanlış kararlar aldırıyor ekp nin verdiği zararı 1.ve 2. dünya savaşında görmedi Türkiye dolar aldı başını gidiyor dindariz diye geldiler tüm milleti dinden çıkardılar 38 6 Yanıtla
  • k K:
    Nasılsın devlet Amca merak ediyoruz.. Ölecek gibiysen ölme ne olur,PKK belasıni i bu ülkenin tarih sahnesinde çıkarmak için sana daha fazla ihtiyaç var.sunuda belirtim; Merak ediyoruz PKK i nasıl Hangi sartlarla kandirdin ikna ettin. 20 22 Yanıtla
  • Hmd571632:
    Allah rahmet eylesin bence vefat etti ama benim düşüncem 27 11 Yanıtla
  • Barış:
    Sıradaki lütfen .. 27 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    Etme bulma dünyası bu koltuk onada kalmaz 25 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TOPLUMUN BÜYÜK KISMI MI YUZDE 6 OLMASIN 20 4 Yanıtla
  • n5685244:
    he he 15 3 Yanıtla
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