Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti

Geniş Video İzle

CHP lideri Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'yle telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bahçeli de CHP grup toplantısının ardından bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden Özel'i arayarak hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

11.02.2025 16:18  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında kalp kapağı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP lideri Bahçeli grup toplantısının ardından bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Özel de Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.

Devlet Bahçeli, Özgür Özel\'e teşekkür etti

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahşerin atlısı:
    teşekkür ettiğin için ekepe tarafından hapse atılma bahço dikkat et he 131 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Önce Sağlık Önemli, Birlik Beraberlik Olması Gerekiyor 8 3 Yanıtla
  • Necdet Yenihayat:
    işte bu...sahalarda görmek istediğimiz hareketler..siyasette rakip olabilirsiniz ama.,iş sağlık yada ölümde veya cenaze durumlarında insanlık önde gelir.. 1 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    konusmada birbirlerine demişlermi bu halk icin birseyler yapalim bunlar bizim müstwrilerimiz onlar olmazsa biz bir hiciz diye sanmam halki dusunen yok 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.