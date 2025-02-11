CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında kalp kapağı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP lideri Bahçeli grup toplantısının ardından bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Özel de Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti - Son Dakika
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