Devlet Bahçeli: Sayın Sırrı Süreyya Önder\'i maalesef kaybettik, hakikaten çok üzgünüm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

BAHÇELİ'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN TAZİYE MESAJI

Çok üzgün olduğunu belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin tezahürünün Önder'e manevi bir armağan olacağını belirtti. Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik.

"HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

BAHÇELİ, İMRALI HEYETİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ocak ayında yapılan görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekmişti. Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurlamıştı. Heyette Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan yer almıştı.