Devlet Bahçeli: Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik, hakikaten çok üzgünüm - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli: Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik, hakikaten çok üzgünüm

Devlet Bahçeli: Sayın Sırrı Süreyya Önder\'i maalesef kaybettik, hakikaten çok üzgünüm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, "Hakikaten çok üzgünüm. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." dedi.

03.05.2025 17:10
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

BAHÇELİ'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN TAZİYE MESAJI

Çok üzgün olduğunu belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin tezahürünün Önder'e manevi bir armağan olacağını belirtti. Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik.

"HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

BAHÇELİ, İMRALI HEYETİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ocak ayında yapılan görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekmişti. Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurlamıştı. Heyette Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan yer almıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli: Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik, hakikaten çok üzgünüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • nfb8kppmp8:
    Darısı senin başına inşallah 113 75 Yanıtla
  • Uğurcan Pamuktan:
    vay vay teröristlerle ülkücüler birbirine üzülüyor ülkenin geldiği duruma bak 106 75 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    darısı sana 101 71 Yanıtla
  • 032725:
    Darısı senin başına peso Mhpkk 89 73 Yanıtla
  • 123123As:
    Ah bahçeli ah ... bır zamanlar terörist dediğin adama üzülüyorsun... 85 56 Yanıtla
  • netlog321:
    çok üzüldün biran önce sevdiğinin yanına inşallah.. 69 49 Yanıtla
  • 34ts6665:
    bak bak düne kadar CHP'yi HDP ile PKK ile birlik olmak olduğunu söyleyen şahsa bak neyse senin de helvan yakın 76 35 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    hadi inşallah sıradaki sen ol 56 31 Yanıtla
  • Bcs130802:
    Allah rahmet eylesin ateşi bil olsun inşallah.Bahceli zaten birtek kendinden olana uzulmedi baş sağlığı mesajı yayınlamadı..Sinan Ateş 'Siirriya uzuldugunun zerresi uzulmemeistir 36 19 Yanıtla
  • Babakartal:
    Düne kadar terörün siyasi uzantısı olan kimseler ne ara sayın oldu 25 8 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Okadar adama iftira attın ozaman hayin dedin katilller dedin bebek katili aponun adamı dedin elinizde kan var dedin şimdi üzgünsün ha vay be 15 3 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Yanlız bırakma burada baslattıgınız dostlugunuzu devam ettirme için darisı başına 12 5 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    sinan ateşe de bu kadar üzüldunuz mu acaba dün katıl dediklerinize bugün ağıt yakar hale hala geldiniz ne koltuk muş be yazıklar osun 11 3 Yanıtla
  • 205622:
    sen gittin de ora bile kabul etmedi seni taklacı seni 8 3 Yanıtla
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