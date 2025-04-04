Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

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28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarı başında düzenlenen anma töreni katılmadı. Tören devam ederken MHP kaynaklarının katılacağını açıkladığı Bahçeli'nin programa katılıp katılmayacağı konusunda net bir açıklama da yapılmadı.

04.04.2025 11:02
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MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenliyor. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirilse de, Bahçeli'nin törene katılmadı.

HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILACAK

Bir süre önce kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli'nin bugün mesaiye dönmesi bekleniyor. Bahçeli'nin bugün saat 13.00'te Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılması öngörülüyor.

Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

SADECE MHP MEDYA EKİBİ GÖRÜNTÜ ALABİLECEK

Açılışta yalnızca MHP medya ekibinin görüntü almasına izin verilecek.

"MESAİYE BUGÜN BAŞLAYACAK"

Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yer almadı. Habertürk Editörü Mahir Kılıç, ziyarete ilişkin şu detayları paylaştı:

"MHP Başkanlık Divanı adına Semih Yalçın önderliğindeki heyet dakikalar önce Alpraslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Semih Yalçın, Tamer Osman Ağaoğlu ve İlyas Topsakal da törende hazır bulundu. Bugün MHP lideri Bahçeli'nin iyileşme sürecinin ardından mesaisine dönmesi bekleniyor. Partiden bu konuda resmi bir açıklama yok ancak edinilen bilgilere göre Bahçeli'nin bugün mesaisine devam edeceği yönünde oldu.

Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

"ÖĞLEDEN SONRAKİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILABİLİR"

Partiden bu konuda yapılan resmi bir açıklama söz konusu değil ancak bugün MHP liderinin tekrar mesaisine başlamasını bekliyoruz. Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın aynı zamanda bugün ek hizmet binasının da açılacağını ifade edelim. Öğle saatlerinde o binanın açılmasını bekliyoruz. O programa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılabileceği belirtiliyor."

Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı. Partiden 19 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

Devlet Bahçeli, Türkeş\'in anma törenine katılmadı

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ponçik Pamuk:
    türkeşin tırnağı olamaz 170 28 Yanıtla
  • fatih Tandoğar:
    belki direk yanına gitmiştir :) 167 27 Yanıtla
  • Eren Kalınsazlıoğlu:
    Benim kurdum meydanı itlere bırakmaz. Allah zeval vermesin Bu dünyad çıkarı için değil vatanı için çabalalayan tek liderdir.???? 23 135 Yanıtla
  • urhan B:
    hangi yuzle gidecekti ki.. 128 22 Yanıtla
  • Sedat Mert:
    telefon eder 114 13 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya sizin bu ülkede görüntünuzmu kaldiki çeksinler, dansozler.Vatani hapis korkusuna sattınız. 98 9 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    şaka gibi adam, düştü ise neden saklanır, kırdı ise bir yerini neden saklanır, yaşı belli adamın 75 8 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    beni bugün aramadı 68 10 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Hani katilacakti ?? 65 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    yuzu yokki hangi yuzle gidecek 60 4 Yanıtla
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