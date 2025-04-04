Devlet Bahçeli, Türkeş\'in anma törenine katılmadı

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenliyor. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirilse de, Bahçeli'nin törene katılmadı.
Bir süre önce kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli'nin bugün mesaiye dönmesi bekleniyor. Bahçeli'nin bugün saat 13.00'te Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılması öngörülüyor.
Açılışta yalnızca MHP medya ekibinin görüntü almasına izin verilecek.
Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yer almadı. Habertürk Editörü Mahir Kılıç, ziyarete ilişkin şu detayları paylaştı:
"MHP Başkanlık Divanı adına Semih Yalçın önderliğindeki heyet dakikalar önce Alpraslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Semih Yalçın, Tamer Osman Ağaoğlu ve İlyas Topsakal da törende hazır bulundu. Bugün MHP lideri Bahçeli'nin iyileşme sürecinin ardından mesaisine dönmesi bekleniyor. Partiden bu konuda resmi bir açıklama yok ancak edinilen bilgilere göre Bahçeli'nin bugün mesaisine devam edeceği yönünde oldu.
Partiden bu konuda yapılan resmi bir açıklama söz konusu değil ancak bugün MHP liderinin tekrar mesaisine başlamasını bekliyoruz. Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın aynı zamanda bugün ek hizmet binasının da açılacağını ifade edelim. Öğle saatlerinde o binanın açılmasını bekliyoruz. O programa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılabileceği belirtiliyor."
Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı. Partiden 19 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.
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