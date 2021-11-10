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Devletin zirvesi Anıtkabir'de - Son Dakika

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

10.11.2021 10:42

Devletin zirvesi Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'ncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 83 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; zat-ı alinizi vefatınızın 83'üncü sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, müstevilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik ve sanayii başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Devletin zirvesi Anıtkabir'de
Devletin zirvesi Anıtkabir'de
Devletin zirvesi Anıtkabir'de
Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Anıtkabir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Devletin zirvesi Anıtkabir'de - Son Dakika


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