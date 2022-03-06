Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek - Son Dakika
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Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek

06.03.2022 13:46
Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek

En önemli projelerinin dijitalleşme olduğunu ifade eden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Hasan Öztürk, dijitalleşmeyle uzakları yakın edeceklerini söyledi.

En önemli projelerinin dijitalleşme olduğunu ifade eden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Hasan Öztürk, dijitalleşmeyle uzakları yakın edeceklerini söyledi.

BAL-GÖÇ üyeleri ve STK'larla bir araya gelen BAL-GÖÇ Başkan Adayı Hasan Öztürk, projelerini ve yönetimini tanıttı. İnsanlara çok adaylı bir seçimi, olması gerekenleri, gördüğümüz sorun tespitlerimizi, bunları nasıl çözeceğimizle ilgili projeleri, nasıl bir model olması gerektiğini aktaracaklarını belirten Öztürk, "Çünkü BAL-GÖÇ herhangi bir dernek veya kurum değildir. Hem Balkanlarda, hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de çok önemli görev üstlenmiş bir dava örgütüdür. Bu örgütün, örgütlenme yapısının yeniden düzenlenmeye, zaman ayak uydurmaya hatta zamanın ötesine taşımaya ihtiyacı var. Kuruluş değerleri ve görevlerimizi koruyarak zamanın ve değişiminde gerekliliklerini yerinde uygulayarak tabanı ile bütünleşmiş bir BAL-GÖÇ hedefiyle aday olduk" dedi.

En önemli projelerinin dijitalleşme olduğunu ifade eden Öztürk, "Özellikle üyelerimizin bilgilerini, üyeler arası iletişimi, kurumun üyelerle olan iletişimini dijitale taşımalıyız. Şeffaflık, güvenilirlik, kendi sorunlarını hızlı iletme, yönetime kolay ulaşma gibi, dijitalleşmeyle aramızdaki uzaklıkları yakınlaştırmayı hedefliyoruz. Kendi kültür ve geleneklerimizi yaşatarak insanları buluşturmak hedefiyle de Balkan Kültür ve Yaşam Merkezi adı altında bir projemiz var. Bunların hepsinin ana temeli ise, kurumsal bir yönetim ve yönetim anlayışıdır. Kaynakları oluşturup, hizmet üreten bir kurum haline dönüşmüş BAL-GÖÇ hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kendileri için asıl olan BAL-GÖÇ'ü geleceğe taşımak olduğunu belirten Öztürk, "Bu geleceğe taşımakla da ilgili en önemli konu ise tüzüğümüz ve demokratik seçimlerdir. Eğer biz geniş katılımlı seçimler içerisinden en doğruyu seçmeye başarırsak, kaybedenler sadece üzülür. Ancak üzülen hiçbir zaman kırılmaz. Herkes o kongre salonuna çok adaylı girer ve tek adayın başkanlığında çıkmayı becereceğimize inanıyorum. Ancak bunun yolu, geniş katılımlı demokratik seçimdir. Ancak adayla ileteceğim en önemli konu ise, bugün BAL-GÖÇ hayatınızın neresinde ve yolunuzun ne kadarı kesişiyor. BAL-GÖÇ üyeleri içerisinde ne kadarı sizin arkanızdadır. Bunlara cevap bulmak istiyorsak, sorunun kaynağını bulmalıyız. Çözümü de ona göre aramalıyız. Bizim hedefimiz BAL-GÖÇ'ü gündemi takip etmekten çok, gündemi belirleyen bir kurum oluşturmaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek
Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek
Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek
Dijitalleşmeyle uzakları yakın edecek

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Sivil Toplum Kuruluşları, Bulgaristan, Türkiye, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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