Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi - Son Dakika
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Politika

Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi

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TBMM Yasama yılı açılış töreninde DEM Partili vekillerin elini sıkan MHP Lideri Bahçeli'ye, Özgür Özel'den destek geldi. Özel, ''Devlet Bey normalleşmeye karar verdi. Devlet bey doğrusunu yapıyorsun'' dedi.

15.10.2024 23:18
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Siyaset gündemi, üzerinden günler geçmesine rağmen TBMM Yasama yılı açılış resepsiyonunda, MHP Lideri Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasını konuşmaya devam ediyor. Son değerlendirme CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: DEVLET BEY NORMALLEŞMEYE KARAR VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partili milletvekilleriyle el sıkışmasını değerlendiren Özel, "Baktılar, gördüler ki anketinde, kamuoyu araştırmasında, toplumda, CHP'nin lüzumsuz tartışmalardan kaçan, sürekli vatandaşın derdinden söz açan siyaseti karşılık buluyor. Devlet Bey normalleşmeye karar verdi. Devlet Bey DEM'e uzattığı eli söylüyor. Düne kadar 'Kapatılsın, hazine yardımına el konsun, terör odağı' dediği partiye, bize, o partinin seçilmiş milletvekillerine diyalog kurduğumuz için, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, 'Uzattığım el hesapsızdır, kitapsızdır' demiş. Ben ona diyorum ki Devlet Bey doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir, el sıkışmak iyidir. Konuşmak kavgadan iyidir, diyalog kuru inattan iyidir, barışmak küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum. Diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan el, milletin kendine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı, onu seçene gösterilen saygıdır. Bir partiyi yok saymak, ona oy veren seçmeni yok saymaktır" diye konuştu.

BAHÇELİ: UZATTIĞIM EL YANLIŞ YORUMLANMASIN

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malum ve mahuttur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el 'Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim' tebliğidir. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorumlar yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Aklında sadece Türkiye olan bir dava insanı ve Genel Başkan olarak, elimi vatan, millet ve devlet için uzattığımı, dışarıda sert rüzgarlar eserken, içimizde barışsever ve hoşgörülü bir havanın kati surette hakim olmasını gönülden istediğimi herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi yeni bir süreç için değil, kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız. Kaldı ki, aynı noktadayım, aynı düşüncedeyim.

Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi

Özgür Özel, Politika, Sözler, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa sagdic:
    belli yastan sonra araba kullanimi yasaklaniyor. adamlar devleti yonetiyor. bu nasil is 35 7 Yanıtla
  • Kemsl:
    dem veya lgbt için biraz ılımlı bakılınca chp tayfasının ağzından bal akıyor. nasılsın bir Atatürk partisi ve yolu... 10 13 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Siyasiler olmasa Atatürk'ün dediği gibi olacak dünya "Yurtta Barış Dünyada Barış".. 9 6 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    SAFTİRİK 10 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Bence BIDEN GIBI ANLIK 6 8 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Acaba ne işleri düştüde tepede talimat geldi 8 3 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    birgünde alkol almadan cik insanlarin karsina by kemalin yancisi siyaseti senmi ögreteceksin devlete millete 3 4 Yanıtla
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