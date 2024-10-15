Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi

Politika

Siyaset gündemi, üzerinden günler geçmesine rağmen TBMM Yasama yılı açılış resepsiyonunda, MHP Lideri Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasını konuşmaya devam ediyor. Son değerlendirme CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: DEVLET BEY NORMALLEŞMEYE KARAR VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partili milletvekilleriyle el sıkışmasını değerlendiren Özel, "Baktılar, gördüler ki anketinde, kamuoyu araştırmasında, toplumda, CHP'nin lüzumsuz tartışmalardan kaçan, sürekli vatandaşın derdinden söz açan siyaseti karşılık buluyor. Devlet Bey normalleşmeye karar verdi. Devlet Bey DEM'e uzattığı eli söylüyor. Düne kadar 'Kapatılsın, hazine yardımına el konsun, terör odağı' dediği partiye, bize, o partinin seçilmiş milletvekillerine diyalog kurduğumuz için, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, 'Uzattığım el hesapsızdır, kitapsızdır' demiş. Ben ona diyorum ki Devlet Bey doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir, el sıkışmak iyidir. Konuşmak kavgadan iyidir, diyalog kuru inattan iyidir, barışmak küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum. Diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan el, milletin kendine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı, onu seçene gösterilen saygıdır. Bir partiyi yok saymak, ona oy veren seçmeni yok saymaktır" diye konuştu.

BAHÇELİ: UZATTIĞIM EL YANLIŞ YORUMLANMASIN

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malum ve mahuttur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el 'Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim' tebliğidir. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorumlar yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Aklında sadece Türkiye olan bir dava insanı ve Genel Başkan olarak, elimi vatan, millet ve devlet için uzattığımı, dışarıda sert rüzgarlar eserken, içimizde barışsever ve hoşgörülü bir havanın kati surette hakim olmasını gönülden istediğimi herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi yeni bir süreç için değil, kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız. Kaldı ki, aynı noktadayım, aynı düşüncedeyim.