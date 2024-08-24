Dilan Polat nasıl tahliye oldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kararla ilgili ilk yorum: Savcılarımız soruşturmayı titizlikle yürüttü - Son Dakika
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Politika

Dilan Polat nasıl tahliye oldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kararla ilgili ilk yorum: Savcılarımız soruşturmayı titizlikle yürüttü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın tahliye edilmesiyle ilgili ilk kez konuşarak ''Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. MASAK detaylı inceleme yaptı ve orada belirtilen hususlar çerçevesinde mahkemenin vermiş olduğu bir karar söz konusu'' dedi.

24.08.2024 15:48
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Geçtiğimiz sene kasım ayında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, 18 Ağustos'ta MASAK raporunun ardından tahliye edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat'ın tahliye edilmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

"GELEN RAPORA GÖRE KARAR VERİLDİ"

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Yılmaz Tunç, Polat'ın tahliyesiyle ilgili yargı sistemine güvenilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. Burada, özellikle kara paranın aklanması suçu, yasa dışı bahis, bu suçlar mali suçlar, vergi suçları. Bunlarla ilgili yargının özellikle başvuracağı kaynak ve araştırılmasını bilirkişi sıfatıyla teknik raporları alabileceği yer MASAK. MASAK'tan gelen ön raporlarla bir soruşturma ilerletildi. Sonrasında detaylı inceleme MASAK tarafından yapıldı. MASAK raporları, orada belirtilen hususlar çerçevesinde mahkemenin vermiş olduğu bir karar söz konusu.

Dilan Polat nasıl tahliye oldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kararla ilgili ilk yorum: Savcılarımız soruşturmayı titizlikle yürüttü

"ŞÜPHELİLERİN HEPSİ SERBEST BIRAKILMADI"

Dosyada şüphelilerin hepsinin serbest bırakılması gibi bir durum söz konusu değil. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgisi olmadan 'Neden serbest kaldı? ya da 'Neden tutuklandı?' şeklindeki ifadelere varmak, bunları söylemek doğru olmaz. Burada yargıyı serbest bırakalım, yargı işlesin. Suç şüphesiyle bu soruşturma açılmıştır ve dava da açıldığına göre birtakım kuvvetli deliller ortada. Kimin o dosya kapsamında tutukluluğunun devam edeceğine, kimin devam etmeyeceğine de ortaya çıkan deliller ışığında, bilirkişi raporları, MASAK raporları çerçevesinde karar verecek olan yargı."

Dilan Polat nasıl tahliye oldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan kararla ilgili ilk yorum: Savcılarımız soruşturmayı titizlikle yürüttü

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Son Dakika Politika Dilan Polat nasıl tahliye oldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kararla ilgili ilk yorum: Savcılarımız soruşturmayı titizlikle yürüttü - Son Dakika

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    Yorumlar (39)

  • mustafa sagdic: yemin ederim soylediklerinden hic birsey anlamadim. su sucun binde birini bir gariban isleseydi aynisi olacak miydi ?? sokaga cikin anket yapin yargiya guvenen var mi hic ? 197 3 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş: Tabi hiç şüphemiz yok siz gidin çocukları kandırın. 140 2 Yanıtla
  • Alper tunga: Bir fakir fukara baklava çalsa bu kadar titizlikle yürütülür müydü acaba? Ne diyelim Allah'ın adaleti şaşmaz 138 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Türkiye adaleti=. Çocuk Oyuncağı 118 3 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Bir kaç zaman önce çulsuz olan biri bu kadar mal varlığının hesabını sormuşlar ve Türk adaletini yerden yere vurmuşlar sonradan serbest kaldı. Adalet parası olana işliyor parasız olana adalet yok 100 2 Yanıtla
  • serkan keskin: ipin ucu kimde sen onu soyle alistik artik.. 81 2 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Öbür tarafta bir adalet var .! Herkesin adaleti şaşar ama, Allah’ın adaleti şaşmaz 66 2 Yanıtla
  • Erdem Cambaz: paranın açmayacagi kapı yoktur onu kastediyor 67 0 Yanıtla
  • Sedat kaya: Çünkü konuşursa yer yerinden oynayacak 40 yılla yargılanan suçlu meğer suçsuzmuş çünkü iyi çalıyormuş 65 1 Yanıtla
  • Çelikk: haklısın efendim 50 1 Yanıtla
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