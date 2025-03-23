Dilek İmamoğlu Müsavat Dervişoğlu'na konuşurken Özgür Özel'in bakışları dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

Dilek İmamoğlu Müsavat Dervişoğlu'na konuşurken Özgür Özel'in bakışları dikkat çekti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Dervişoğlu'nun Dilek İmamoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları ise dikkat çekti.

23.03.2025 01:09
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Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ÇAĞLAYAN'A GELDİ

İBB Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Özel'in ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel ile bir araya geldi.

ÖZEL'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dervişoğlu'nun Dilek İmamoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları ise dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Dilek İmamoğlu Müsavat Dervişoğlu\'na konuşurken Özgür Özel\'in bakışları dikkat çekti

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Son Dakika Politika Dilek İmamoğlu Müsavat Dervişoğlu'na konuşurken Özgür Özel'in bakışları dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ates null:
    Özgürü kimsenin kaile alıp,iplediği yok ki.Küçük ve boş enişte. 72 20 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Paralarin yerini söylüyor. Özgür duyarsa hortumlar diye korkuyor. 60 23 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bu ülkeyi bölen her seferinde sokağa böceği ağacı taşi bahane edene bu ülke teslim edilmez edilmeyecek.NOKTA...... 58 16 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ne var bakisinda afedersiniz? sabahtan beri yaptiginiz haberleri siliyorsunuz talimat mi geldi? 26 20 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    her unsuru suç emaresi gibi gösteren badem medyası 16 19 Yanıtla
  • İlyas null:
    ne kadar mal varsa toplanmış 9 3 Yanıtla
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