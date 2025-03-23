Dilek İmamoğlu Müsavat Dervişoğlu\'na konuşurken Özgür Özel\'in bakışları dikkat çekti

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ÇAĞLAYAN'A GELDİ

İBB Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Özel'in ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel ile bir araya geldi.

ÖZEL'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dervişoğlu'nun Dilek İmamoğlu ile konuşurken Özgür Özel'in bakışları ise dikkat çekti