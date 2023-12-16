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Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi - Son Dakika
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Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi

Partisinin Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dili sürçtü. Bahçeli, ''mefhum'' kelimesini söylemek isterken dili bir türlü dönmedi.

16.12.2023 - 18:31,  Güncelleme: 18:34
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunurken dili sürçtü. "Mefhum kelimesini söylemek isteyen Bahçeli'nin dili dönmedi.

Dili sürçen Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDA İLGİNÇ ANLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konulara değinen Bahçeli'nin konuşması sırasında ilginç bir an yaşandı.

Dili sürçen Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi

MEFHUM KELİMESİNE DİLİ DÖNMEDİ

"Biz ayakları açan meçhule basan, başını da mefhuma bakan devre mülk tarzı bir siyaset tarzını anlayışını elimizin tersiyle itiyoruz" diyen Bahçeli'nin dili dönmedi. Dili sürçen Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi.

Dili sürçen Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi
Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
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Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi - Son Dakika
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