MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunurken dili sürçtü. "Mefhum kelimesini söylemek isteyen Bahçeli'nin dili dönmedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konulara değinen Bahçeli'nin konuşması sırasında ilginç bir an yaşandı.
"Biz ayakları açan meçhule basan, başını da mefhuma bakan devre mülk tarzı bir siyaset tarzını anlayışını elimizin tersiyle itiyoruz" diyen Bahçeli'nin dili dönmedi. Dili sürçen Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi.
Son Dakika › Politika › Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi - Son Dakika