Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi

Yavaş\'a en sert muhalefeti yapan isim bir adım önde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunurken dili sürçtü. "Mefhum kelimesini söylemek isteyen Bahçeli'nin dili dönmedi.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDA İLGİNÇ ANLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konulara değinen Bahçeli'nin konuşması sırasında ilginç bir an yaşandı.

MEFHUM KELİMESİNE DİLİ DÖNMEDİ

"Biz ayakları açan meçhule basan, başını da mefhuma bakan devre mülk tarzı bir siyaset tarzını anlayışını elimizin tersiyle itiyoruz" diyen Bahçeli'nin dili dönmedi. Dili sürçen Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi.