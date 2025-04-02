Diploması iptal edilen İmamoğlu\'na üniversiteden bir darbe daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

DİPLOMA "YOKLUK" VE "AÇIK HATA"DAN İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir" denildi.

İSTİFA EDEN DEAKANIN YERİNE ATAMA YAPILDI

Öte yandan istifa eden İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'nin yerine vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin atandı. Atamanın bayramdan hemen önce yapıldığı belirlendi.

DİPLOMALAR VERİ TABANINDAN SİLİNECEK

İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin iptal edilen diplomalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre İşletme Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Levent Şahin'in bayram tatilinin hemen ardından İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı uyarınca söz konusu diplomaların üniversite veri tabanından silinmesi için gerekli işlemleri başlatacağı öğrenildi.

DİPLOMASI İPTAL EDİLENLER VE İPTAL GEREKÇELERİ

1-Mustafa Arıtürk (Genel not ortalaması yetersiz)

2-Timuçin Teçmen (Genel not ortalaması yetersiz)

3-Cevat Alkan Negiş (Genel not ortalaması yetersiz)

4-Cenk Bartın (Genel not ortalaması yetersiz)

5- Melikşah Özcan (Genel not ortalaması yetersiz)

6-Cem Diler (Genel not ortalaması yetersiz)

7-Eclan Ertan (Genel not ortalaması yetersiz)

8-Naciye Aylin Atay (Genel not ortalaması yetersiz - Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi profesörü)

9-Batuhan Tuncay (Genel not ortalaması yetersiz)

10-Serhat Sedat Kösetaş (Genel not ortalaması yetersiz)

11- Sevgi Toprak (Genel not ortalaması yetersiz Halis Toprak'ın kızı)

12- Ahmet Kaya (Genel not ortalaması yetersiz)

13-Ekrem İmamoğlu (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

14-Orahan Kuray (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

15- Ahmet Selim Güsar (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

16-Hayri Kaan Başal (Genel not ortalaması yetersiz)

17-İsa Fatih Şabaz (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

18-Banu Yalı (Genel not ortalaması yetersiz)

19-Sinan Esat Erdil (Genel not ortalaması yetersiz)

20-Cenk Karayel (Genel not ortalaması yetersiz)

21-Murat Büyük (Genel not ortalaması yetersiz)

22-Uğur Üstün (YÖK tarafından tanınırlığı bulunmayan kurumdan kabul edilmiş)

23-Ayşegül Alan (Genel not ortalaması yetersiz)

24-Ergün Bargü (Genel not ortalaması yetersiz)

25-Ergün Sever (Genel not ortalaması yetersiz)

26-Yelda Eryaman (Genel not ortalaması yetersiz)

27-Erol Nadir Önal (Genel not ortalaması yetersiz)

28-Eren Güredin (Babasının olmayan tayini kullanılmış)