Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

05.03.2022 22:22
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile 5 Mart 2022 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir diyalog yoluyla derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edilmiş, bazı konularda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD'nin, ekonomik ve ticari ilişkiler, terörizmle mücadele, askeri/savunma işbirliği dahil geniş bir olumlu gündeme sahip olduğunun altı çizilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Biden arasında mutabık kalındığı üzere, iki ülke arasında stratejik bir diyalog mekanizmasının hayata geçirilmesini teminen önümüzdeki dönemde atılacak somut adımlar istişare edilmiştir. Ukrayna konusunda, RF'nin bu ülkeye karşı saldırısını reddettiğimiz ve bu kabul edilemez saldırının durdurulması çağrısında bulunduğumuz teyit edilmiştir. Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerinin teyit edildiği görüşmede, yaşanan krizin çok boyutlu etkilerinin yönetilmesi ve diplomatik bir çözümün desteklenmesi için yakın eşgüdüm içinde olunmasının önemi vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü Son dakika haberleri! ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü Son dakika haberleri! ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Wendy Sherman, Sedat Önal, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
21:53 Yenilgiden sonra Marcao: Tepki göstermeliyiz
21:42 Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde savaş var! Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
21:35 Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya
21:26 Galatasaray Konyaspor'a 2-0 yenildi!
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
20:07 Rusya-Ukrayna savaşı zamları tetikliyor! Vatandaş markette stokçulukla karşılaştı
19:44 Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 22:28:43. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement