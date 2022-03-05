Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile 5 Mart 2022 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir diyalog yoluyla derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edilmiş, bazı konularda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD'nin, ekonomik ve ticari ilişkiler, terörizmle mücadele, askeri/savunma işbirliği dahil geniş bir olumlu gündeme sahip olduğunun altı çizilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Biden arasında mutabık kalındığı üzere, iki ülke arasında stratejik bir diyalog mekanizmasının hayata geçirilmesini teminen önümüzdeki dönemde atılacak somut adımlar istişare edilmiştir. Ukrayna konusunda, Rusya'nın bu ülkeye karşı saldırısını reddettiğimiz ve bu kabul edilemez saldırının durdurulması çağrısında bulunduğumuz teyit edilmiştir. Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerinin teyit edildiği görüşmede, yaşanan krizin çok boyutlu etkilerinin yönetilmesi ve diplomatik bir çözümün desteklenmesi için yakın eşgüdüm içinde olunmasının önemi vurgulanmıştır."